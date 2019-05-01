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1 Мая: стихи, фото и видеопоздравления. ВИДЕО
1 мая отмечают сразу несколько интересных праздников.Например, именно в этот день отмечается Международный день труда.
Чтобы нашим читателям было проще поздравить своих знакомых с этим днем "Апостроф.Лайм"собрал лучшие поздравления в картинках, стихах и прозе.
В этот день во многих странах празднуется День труда. 1 мая 1886 года американские рабочие устроили протест в Чикаго. Главным их требованием был восьмичасовой рабочий день. Эта забастовка закончилась стычками с полицией и серьезными травмами.
Через несколько лет, в июле 1889, Парижский конгресс II Интернационала принял решение проводить демонстрации 1 мая каждый год, в память о событиях 1886 года. Эту традицию подхватили и другие уголки мира. Сейчас День труда отмечают в 142 странах.
***
Тепло на душе, и ликует страна.
С Праздником Мира, Весны и Труда!
Пусть будет удача, пусть будет везение,
Успех не покинет вас и вдохновение!
Работа пусть кажется делом любимым,
В семье будет все так спокойно и мирно.
Пусть хватит здоровья на долгие годы,
Пусть мимо проходят любые невзгоды.
Улыбок, добра и тепла вам сейчас!
Ведь 1 Мая! Так с праздником вас!
***
Поздравляю с 1 Мая!
Счастья, радости желаю.
Каждый день пусть будет крут,
Пусть любимым будет труд.
Ведь любимая работа —
Это вовсе не забота.
Это счастье, не беда.
Поздравляю с Днем труда!
В этот чудный день весенний
Классным будет настроенье.
С Первомаем! С Днем труда!
Будьте счастливы всегда!
***
С Первомаем, с Днем труда,
С праздником весенним!
Жизнь пусть радует всегда
Ярким настроением.
Солнце жаркое пускай
Будни освещает,
Станет вся земля как рай —
Ярче, чем в мечтаниях!
***
Всех с Днем весны и с Днем труда,
С прекрасным Первомаем
Мы поздравляем от души
И радости желаем.
Пускай полезным будет труд,
А отдых — продуктивным.
Пускай во всем всегда везет
Веселым и активным!
***
Поздравляем с первым майским днём, с праздником вдохновенного и созидательного труда! Пусть любое дело, за которое вы беретесь, доставляет вам удовольствие и радует своими результатами, желаем вам успеха, везения и дружеской поддержки окружающих в любом начинании.
***
Поздравляем вас с первым днем мая. Желаем Вам радости вдохновенного совместного труда, коллективной сплоченности и единения с теми, кто вам дорог. Смело ставьте перед собой цели и покоряйте вершины. Пусть результаты вашего труда радуют и вдохновляют на дальнейшие свершения.
***
В день, символизирующий солидарность и дружбу всех работников, хочется пожелать весеннего тепла, энтузиазма, побольше ярких идей и творческих успехов во всех начинаниях. Пусть эти дни пройдут в бодром, веселом настроении, ярких событиях, в кругу близких и родных. Здоровья, счастья, любви.
***
С праздником всех трудолюбивых! Пусть любое дело закончится успехом и перспективными предложениями на будущее. Творите, любите, мечтайте, вдохновляйтесь, изучайте что-то новое, захватывающее. Больше светлых дней, улыбок, меньше разочарований.
***
Теги: Донбасс, видео, праздник, демонстрация, фото, стихи, 1 мая
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