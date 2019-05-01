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Доллар по 30 или…: что случится с курсом валют в мае, гривну спасет только одно
Курс доллара в мае в Украине будет определяться тем, насколько удачно сложится сотрудничество с МВФ. Что будет с долларом и получит ли Украина очередной транш, разбиралась Politeka
В Национальном банке Украины ждут миссию МВФ, которая должна приехать в мае. От результатов этого визита будет зависеть, получит ли Украина очередной транш МВФ, что напрямую влияет на курс гривны. Если деньги Международного валютного фонда зайдут в Украину в мае, то курс доллара будет удерживаться на том уровне, где он находится сейчас. В противном случае экономисты ожидают рост курса доллара до 30 грн в ближайшее время, а цифру, которой может достичь доллар к концу года, даже сложно прогнозировать.
Встреча с представителями МВФ запланирована на середину мая. Объем новой программы, на которую может рассчитывать украинская сторона, 3,9 миллиарда долларов. Эти средства пойдут на принятие мер по снижению инфляции, проведение реформы налогообложения. Миссия МВФ проведет пересмотр программы, сверив по списку, все ли требования выполнила Украина для получения денег.
После второго тура президентских выборов, который прошел 21 апреля, гривна не обвалилась, как ожидалось, а наоборот, начала укрепляться. Последний рабочий день на межбанке в апреле закончился котировками по доллару 26,37/26,42 грн. Однако курс доллара в мае остается непредсказуемым, пока не выяснится вопрос о продлении сотрудничества Украины с МВФ. Главный кредитор не сделал пока никаких обнадеживающих заявлений после приезда миссии в Киев в марте. Среди основных требований МВФ – повышение цены на газ для населения, борьба с коррупцией, реформирование фискальной службы, все они выполняются вяло. Зато недавняя отмена уголовной статьи о незаконном обогащении вызвала резкое недовольство у международных партнеров.
Если Украина останется без кредитных денег как раз в тот год, когда нужно выплачивать внешние долги государства, то это в первую очередь скажется на гривне.
Многие эксперты уверены, что транша в мае не будет. Это скажется на курсе доллара если не сразу, то в среднесрочной перспективе обязательно.
Более оптимистичные прогнозы основаны на том, что экономика Украины, несмотря ни на что, растет, повышается инвестиционная активность. Так что у гривны есть шанс сохранить свое положение за счет собственных резервов, опираясь на рост ВВП.
Теги: Донбасс, доллар, гривня, курс валют
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