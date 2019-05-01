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Гордон рассказал, что Украине нужно сделать для возвращения Крыма и Донбасса. ВИДЕО

01.05.2019 14:54
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Гордон рассказал, что Украине нужно сделать для возвращения Крыма и Донбасса. ВИДЕО

Известный украинский журналист Дмитрий Гордон раскритиковал принятие закона о языке и заявил, что его формулировки не только не приближают возвращение оккупированного Крыма и Донбасса в состав Украины, но и оттягивают его.

Об этом он заявил в эфире одного из украинских телеканалов: фрагмент видео был опубликован в Интернете, передает dialog.ua.

Гордон заявил, в отношении оккупированных территорий нужно проводить очень тонкую и мудрую политику, и дал понять, что ряд принятых шагов, включая закон о языке, не приблизят возвращение в состав Украины захваченных российской армией территорий в Крыму и на Донбассе. "Для того чтобы у нас была единая страна и для возвращения утраченных регионов необходимо пойти навстречу людям. Нужно не навязывать им что-то, а делать так, чтобы они сами к этому пришли", - заявил он журналистам.

Ранее Гордон подчеркнул, что во время возможной встречи Зеленского с Путиным президент России поставит ряд условий по возвращению Донбасса, в которых будет фигурировать и Крым: Кремль хочет обменять "пустой" Донбасс на территорию Крыма и снятие санкций с РФ.



Теги: Украина, Россия, Донбасс, закон, Путин, Крым, язык, Владимир Зеленский, армия, санкции
 
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