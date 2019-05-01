«Как не стыдно?»: Порошенко набросился на украинца на глазах у толпы

01.05.2019 20:57

Действующий президент Петр Порошенко съездил во Львов, где поблагодарил избирателей за поддержку на выборах и возложил цветы в честь воинов, погибших на украино-российской войне. Также гарант посетил Шевченковский гай и встретился с местной интеллигенцией.

Порошенко планирует сделать Львовщину плацдармом для сбора команды на парламентские выборы. Также действующий президент Украины заявил, что украинцы, которые поддержали его на президентских выборах должны мобилизироваться и поддержать его команду на парламентских выборах осенью, чтобы «защитить страну – армию, язык и веру». Об этом говорится в материале from-ua.

Из слов Порошенко стало понятно, что он уже де-факто начал парламентскую гонку. Он призвал украинцев и львовян объединиться и не дать себя расколоть.

Встреча президента с жителями Львовской области не прошла без инцидентов. Так во время речи Порошенко один из присутствующих выкрикнул: «Позор!». Президент не растерялся и рассмеялся. Он отметил, что мужчина один из всех, кому не нравится происходящее. Мужчина быстро ретировался из толпы горожан.

«Как вам не стыдно? Посмотрите, вы один. Ну, бегите-бегите, вы свое дело сделали. Поднимите руки и бегите отсюда! Браво! Браво!», — кричал Порошенко вслед мужчине, который покинул встречу.

После этого жители Львова делились впечатлениями в соцсетях. Одни говорили, что Петр Порошенко – достойный президент своей страны. Другие говорили, что он лучший гарант из всех. Однако были и недовольные, все-таки 34% жителей этого региона отдали свои голоса за Зеленского.