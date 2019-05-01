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Не ищите меня в церкви: Зеленский мощно ответил бойцу ВСУ

01.05.2019 16:43
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Не ищите меня в церкви: Зеленский мощно ответил бойцу ВСУ

Новоизбранный президент Владимир Зеленский отреагировал обвинения военнослужащего Владимира Скакуна, который "не увидел" слугу народа на богослужении во время Пасхи.
Соответствующую публикацию в ответ на упреки Скакуна Зеленский опубликовал в Facebook, пишет from-ua.
Стоит напомнить, что последние несколько дней будущий президент Украины провел в Турции, куда он отправился на отдых.
По словам Скакуна, Зеленский вместо поездки в Турцию должен был побывать на пасхальном богослужении.
"Не ищите меня в церкви, ищите Бога", — написал слуга народа в ответ.



Теги: Донбасс, Владимир Зеленский, церковь, ответ, ВСУ, боец
 
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