Первый блин комиком: Портников рассказал о страхе Путина перед Зеленским

01.05.2019 07:25

Несложно заметить, что после избрания Владимира Зеленского президентом Украины тональность высказываний Владимира Путина о руководителе соседнего государства изменилась. Путин и Петр Порошенко обменивались жесткими заявлениями политического характера, взаимными обвинениями, даже угрозами, но никогда не переходили на насмешливый тон по отношению друг к другу, передает "Диалог.UA".

Над Зеленским Путин откровенно издевается. В то время как избранный президент Украины старается продемонстрировать, что его избрание может стать надеждой на перемены не только для украинцев, но и для жителей других бывших советских республик, где правят "традиционные политики", Путин пытается свести любую политическую инициативу будущего коллеги к абсурду. Зеленский говорит о намерении предоставлять украинское гражданство россиянам, которых преследуют в собственной стране, а Путин радуется тому, что Россия и Украина будут предоставлять свое гражданство жителям соседней страны, что докажет его старый тезис про "один народ". Зеленский говорит о готовности содействовать жертвам авторитаризма, а Путин советует ему вернуть украинское гражданство "Михаилу Николаевичу Саакашвили" - вот именно так, называя бывшего президента Грузии в классической российской номенклатурной манере, с деланым уважением. Они будто поменялись ролями. Зеленский старается делать политические заявления в ответ на действия Путина, а Путин пытается шутить, будто это он фронтмен "95-го квартала". За последние годы мы и забыли, что у него такое желчное чувство юмора. Из простого парня, проползавшего на животе всю Москву в годы работы в КГБ, он давно превратился в живой памятник. А памятники, как известно, не шутят, их слова, по точному выражению главного путинского соратника, отливаются в граните. Но мы видим, что Путину стало тесно в граните, ему хочется смеяться. И не потому, что он испытывает пренебрежение к Зеленскому. Это свидетельство нервозности. Путин, как и все советские чекисты 80-х - 90-х, родом из советских сериалов, из "Щита и меча", из "Семнадцати мгновений". Он не мог забыть слова главы гестапо Мюллера, в самый драматический момент воскликнувшего: "Невозможно работать с непрофессионалами!". И вот он сам в положении шефа гестапо, солдат и радистка уехали на трамвае в Турцию, вместо того чтобы составлять план примирения с Кремлем. Что делать? Путин не может не замечать, что постсоветский мир меняется. Он мог понять логику Кучмы, Ющенко, Януковича, Порошенко - но Зеленский для него непонятен хотя бы потому, что и сам новый президент пока что не знает, каким главой государства он будет. Путина не убедят никакие гарантии, никакие олигархи, никакие визитеры. Он прекрасно понимает, что Зеленский может сделать неожиданный ход просто потому, что элементарно не просчитает последствий того или иного своего поступка. А ведь раньше искусством бить партнера шахматной доской по голове, когда не можешь сделать ход, славился один Путин. Теперь таких людей все больше и больше. И новый украинский президент может стать украшением их элитарного клуба - не потому что хочет драться досками, а потому что пока не знает, как ходить. Именно поэтому Путин не хочет казаться профессиональнее Зеленского. Он хочет казаться остроумнее Зеленского. Он хочет стать комиком еще до того, как Зеленский станет политиком.