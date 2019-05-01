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Супруга Зеленского рассказала страшную правду о мести Кадырова

01.05.2019 17:04
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Супруга Зеленского рассказала страшную правду о мести Кадырова

Жена нового украинского президента Владимира Зеленского Елена призналась, почему их семье в 2014 году пришлось воспользоваться услугами охранников. Случилось это после шутки "Квартала 95" над главой Чеченской республики Рамзаном Кадыровым, пишет from-ua.
"Мы до сих пор не знаем, была ли угроза реальной, или наши правоохранительные органы пытались напугать нас историями о том, что чеченские преступники приезжают в Киев, чтобы преследовать нас".
Первая леди подчеркнула, что впоследствии сняла свою охрану, оставив телохранителей для своих детей, которые, по ее словам, стали настоящими членами семьи.



Теги: Донбасс, Владимир Зеленский, месть, Кадыров
 
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