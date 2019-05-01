У Зеленского раскрыли, как и когда будут сажать в тюрьму топ-коррупционеров. ВИДЕО

01.05.2019 16:02

Как только с народных депутатов будет снята депутатская неприкосновенность, сажать топ-коррупционеров станет легче. Об этом в интервью рассказала эксперт "Зе-команды" по антикоррупционной политике и председатель Совета общественного контроля НАБУ Галина Янченко, передает "Диалог.UA".

Ранее у Зеленского предложили необычный способ борьбы с коррупционерами. Так, Янченко убеждена, что абсолютно всю коррупцию в Украине невозможно уничтожить, как и в любой другой стране, но можно сделать так, чтобы она не влияла на жизнь украинских граждан. Эксперт пояснила, что команда Зеленского сможет реально "браться" за топ-коррупционеров только после того, как будет снята депутатская неприкосновенность. До этого момента любая борьба является бессмысленной. Янченко убеждена, что нардепы могут взять на поруки любого топ-чиновника и вывести кого-угодно за пределы страны. При этом Янченко пояснила, что не считает Коломойского и Авакова абсолютным злом, однако выступает против олигархов и возвращения "регионалов".