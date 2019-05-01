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Украину накроет экономический кризис, эксперты сообщили последствия
Новые экономические прогнозы касательно недалекого будущего Украины не особо радуют своими показателями. Так, согласно мнениям экспертов экономика Украины будет в 2019 году значительно меньшими темпами, чем в 2018.
Так, в интервью Владимиру Федорину, замглавы НБУ Дмитрий Сологуб рассказал, что несмотря на незначительный спад в экономике, Украина продолжает уверенно выходить из кризиса, пишет from-ua.
«Рост замедлится с 3,3% до 2,5%. Но это незначительное изменение. Украина продолжит выходить из того жесткого кризиса, который был в 2014-15 годах», — заявил Сологуб.
По мнению эксперта для роста украинской экономики есть два основных условия.
«Предпосылки к развитию — детенизация и структурные реформы. Они вряд ли дадут скачок от 3% сразу к 10%. Но если говорить о сегодняшней экономической модели, то 3,5% роста — наш максимум», — подчеркнул замглавы НБУ.
Из позитивных сторон, стоит также отметить, самый низкий уровень теневой экономики за последние десять лет. Данный показатель был недавно подсчитан Министерством экономики, развития и торговли.
Так, согласно подсчетам министерства, по сравнению с предыдущим аналогичным периодом, уровень нелегальной экономики в Украине снизился на 32%.
Теги: экономика, Украина, Донбасс, последствия, кризис
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