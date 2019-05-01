Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Украина

Украину накроет экономический кризис, эксперты сообщили последствия

01.05.2019 13:13
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
Украину накроет экономический кризис, эксперты сообщили последствия

Новые экономические прогнозы касательно недалекого будущего Украины не особо радуют своими показателями. Так, согласно мнениям экспертов экономика Украины будет в 2019 году значительно меньшими темпами, чем в 2018.
Так, в интервью Владимиру Федорину, замглавы НБУ Дмитрий Сологуб рассказал, что несмотря на незначительный спад в экономике, Украина продолжает уверенно выходить из кризиса, пишет from-ua.
«Рост замедлится с 3,3% до 2,5%. Но это незначительное изменение. Украина продолжит выходить из того жесткого кризиса, который был в 2014-15 годах», — заявил Сологуб.
По мнению эксперта для роста украинской экономики есть два основных условия.
«Предпосылки к развитию — детенизация и структурные реформы. Они вряд ли дадут скачок от 3% сразу к 10%. Но если говорить о сегодняшней экономической модели, то 3,5% роста — наш максимум», — подчеркнул замглавы НБУ.
Из позитивных сторон, стоит также отметить, самый низкий уровень теневой экономики за последние десять лет. Данный показатель был недавно подсчитан Министерством экономики, развития и торговли.
Так, согласно подсчетам министерства, по сравнению с предыдущим аналогичным периодом, уровень нелегальной экономики в Украине снизился на 32%.



Теги: экономика, Украина, Донбасс, последствия, кризис
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...
  • Фото Фото

Вверх