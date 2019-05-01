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Волкер объяснил, в каком случае Зеленский потеряет поддержку украинцев

01.05.2019 18:36
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Волкер объяснил, в каком случае Зеленский потеряет поддержку украинцев

Если новоизбранный президент Украины Владимир Зеленский откажется от неподконтрольной Украине части территорий Донбасса в пользу России ради урегулирования военного конфликта, отношение украинцев к нему резко изменится. Об этом заявил спецпредставитель Госдепартамента США по вопросам Украины Курт Волкер, пишет ДонПресс.
Американский дипломат отметил:
«Понятно, что отношение к Зеленскому изменится очень быстро, если он предложит сделать это. По сути, он сказал обратное, он сказал, что будет настаивать на полном восстановлении суверенитета и территориальной целостности Украины, и он поддерживает соответствующий процесс. Иначе он очень быстро настроит людей против себя».
По мнению Волкера, лучшим средством достижения прогресса в данном вопросе является направление в Донбасс миротворческой миссии ООН. При этом он подчеркнул важность продолжения реформ.



Теги: Донбасс, Владимир Зеленский, Волкер
 
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