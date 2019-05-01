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Волкер рассказал о возможных уступках Зеленского Путину и последствиях для Украины
В случае договоренности между президентом Зеленским и Владимиром Путиным об обмене Донбасса на признание Крыма реакция граждан Украины может быть непредсказуемой. Об этом в интервью сообщил спецпредставитель Госдепартамента США по вопросам Украины Курт Волкер, передает "Диалог.UA".
Ранее Волкер прокомментировал возможность силового возврата Украине оккупированного Крыма военным путем. Волкер уверяет, что Украина быстро восстанет против президента Зеленского, которого поддержало 73% избирателей, в случае если тот решится обменять признание Крыма на мир на Донбассе. Однако спецпредставитель США уверен, что Зеленский пойдет обратным путем и будет всеми возможными способами добиваться законного возвращения территорий в состав Украины. По его мнению, сторонам необходимо развивать предложение о направлении на Донбасс миротворческой миссии ООН, потому что это "лучший путь вперед". При этом Волкер настаивает на том, что Украина обязана усилить реформы в стране и увеличить экономические показатели в несколько раз, только в таком случае Зеленский сможет противостоять Путину. Волкер резко отреагировал на "паспортизацию Донбасса". Госсекретарь США Майк Помпео накануне второго тура выборов президента провел телефонные переговоры с обоими кандидатами Петром Порошенко и Владимиром Зеленским.
Теги: Донбасс, Путин, последствия, Владимир Зеленский
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