Александр Усик лишился всех поясов и титулов

02.05.2019 15:49

Абсолютный чемпион мира в тяжелом весе Александр Усик (16-0, 12 КО) больше не является обладателем чемпионских поясов в тяжелом весе.

Об этом пишет Знай.

В обновленном рейтинге Всемирной боксерской ассоциации (WBA) фамилия Усика больше не значится напротив титулов чемпиона мира по четырем самым престижным версиям в крузервейте.

Стоит добавить, что в обновленном рейтинге WBA Усик занял сразу второе место в супертяжелом весе. Дебютирует в новой весовой категории украинец 25 мая в поединке против камерунца Карлоса Такама.

Источник: https://from-ua.com