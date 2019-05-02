Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Украина

Александр Усик лишился всех поясов и титулов

02.05.2019 15:49
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
Александр Усик лишился всех поясов и титулов

Абсолютный чемпион мира в тяжелом весе Александр Усик (16-0, 12 КО) больше не является обладателем чемпионских поясов в тяжелом весе.

Об этом пишет Знай.

В обновленном рейтинге Всемирной боксерской ассоциации (WBA) фамилия Усика больше не значится напротив титулов чемпиона мира по четырем самым престижным версиям в крузервейте.

Стоит добавить, что в обновленном рейтинге WBA Усик занял сразу второе место в супертяжелом весе. Дебютирует в новой весовой категории украинец 25 мая в поединке против камерунца Карлоса Такама.

 

Источник: https://from-ua.com 



Теги: Донбасс, спорт, Александр Усик, боксер
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
все новости Донбасса →
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...
  • Фото Фото

Вверх