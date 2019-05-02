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Александр Усик лишился всех поясов и титулов
02.05.2019 15:49
Абсолютный чемпион мира в тяжелом весе Александр Усик (16-0, 12 КО) больше не является обладателем чемпионских поясов в тяжелом весе.
Об этом пишет Знай.
В обновленном рейтинге Всемирной боксерской ассоциации (WBA) фамилия Усика больше не значится напротив титулов чемпиона мира по четырем самым престижным версиям в крузервейте.
Стоит добавить, что в обновленном рейтинге WBA Усик занял сразу второе место в супертяжелом весе. Дебютирует в новой весовой категории украинец 25 мая в поединке против камерунца Карлоса Такама.
Источник: https://from-ua.com
Теги: Донбасс, спорт, Александр Усик, боксер
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