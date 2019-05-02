«Будет запрещено»: Зеленского надеются загнать в угол новым законом

02.05.2019 07:10

Руслан Бортник высказал мнение, что целью принятия закона о языке является создание проблем для новоизбранного президента Владимира Зеленского.

Об этом пишет POLITEKA.

Свою мысль политический аналитик поясняет следующим образом: «После вступления в силу этого закона обострятся отношения с Венгрией, с Румынией, будут негативные отзывы со стороны Евросоюза и Венецианской комиссии, поскольку их поправки учтены не были».

По словам Бортника, если эти поправки учесть, то Зеленский потеряет электорат на западе страны и таким образом появляется поле деятельности для партии Порошенко и правых партий.

Если поправки Евросоюза не учесть, то тогда Зеленского обвинят в срыве евроинтеграции и он утрачивает электорат на востоке Украины. Это такая растяжка будет для нового президента. И ему нужно из этой ситуации как-то выходить.

Говоря о целесообразности принятия языкового закона, Руслан Бортник отметил, что статус украинского языка уже определен в Конституции страны. А вот применение закона в таком виде приведет к ограничению прав некоторых граждан Украины.

«У нас порядка 400 тысяч учащихся обучаются на родном языке: венгерском, румынском, русском. Теперь они этого сделать не смогут. Им будет запрещено», — говорит аналитик.

Будут по мнению Бортника и проблемы со средствами массовой информации, поскольку на телевидении оставили квоты в 75%, а вот для газет, интернет-изданий и книгопечатания нет. Для них обязательно дублирование на украинский язык.

Политический консультант считает, что для мелких региональных печатных изданий исполнение языкового закона означает закрытие. Потребителей продукта на украинском языке будет мало.