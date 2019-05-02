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Быть или не быть в Украине третьему Майдану
Такое явление, как Майдан, никогда не происходило на спаде экономики, а сейчас в Украине все-таки экономический кризис, поэтому говорить об эффективном выводе людей на улицы не приходится. Об этом в эксклюзивном интервью корреспонденту интернет-издания Новости Украины – From-UA рассказал политолог, председатель правления Института украинской политики и Фонда «Украинская политика» Кость Бондаренко.
«Для того чтобы вывести людей на площадь, необходимо несколько условий. Первое – в обществе должен быть кумулятивный заряд пассионарности, который формируется не менее 10 лет. По большому счету, сегодня вывести людей на площадь для того, чтобы свергнуть власть – попросту невозможно, тем более что подобного рода технологии типа Майдана имеются сегодня только исключительно у США. И в 2004, и в 2014 годах американская технология была определяющей при построении Майдана и при продвижении тех или иных месседжей. Что касается США, они сейчас не были заинтересованы в том, чтобы организовывать некое огромное шоу под названием Майдан.
Второе условие, которое является дополняющим первое, Майдан — это не дешевая вещь. Только наивные люди могут полагать, что Майдан действительно функционировал только из добровольных пожертвований граждан. В данной ситуации нет возможности для привлечения этих больших средств и нет целесообразности у тех, кто готов эти средства давать», - рассказывает Бондаренко.
«И наконец, еще одно условие: любой Майдан и любая цветная революция в любом государстве происходят на подъеме экономики. Как только начинает формироваться средний класс и становится на ноги — так сразу, в принципе, можно начинать Майдан или цветную революцию. Нигде еще ни одно подобное явление не происходило на спаде экономики. Сейчас в Украине все-таки экономический кризис, поэтому говорить об эффективном выводе людей на улицы не приходится. Но вот именно то, что произошло сейчас, это действительно была такая форма протеста против Петра Порошенко и его режима, то есть голосовали не столько за Зеленского, сколько против Порошенко, и это было очевидно уже особенно во втором туре», - заключает политолог.
Теги: Украина, Донбасс, Майдан
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