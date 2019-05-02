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«Дождливый марафон» в самом разгаре: украинские синоптики озвучили неприятный прогноз

02.05.2019 14:15
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«Дождливый марафон» в самом разгаре: украинские синоптики озвучили неприятный прогноз

Согласно данным Погода УНИАН, в четверг, 2 мая, в Украине пройдут дожди, на востоке до +19°.

На востоке пройдут дожди с грозами, температура до +19°. Жителей южных регионов также ожидают осадки. Температура до +18°.

На западе Украины местами пройдут дожди. Температура до +17°.

В северных областях также ожидаются осадки. Температура до +17°. В центре дожди с грозами, температура до +18°.

Согласно народному прогнозу, 2 мая - Иван Ветхопещерник. Женщины кланялись весне и приносили ей свои одежды, так и говорили об этом дне: «Одеть весну в новину».

 

Источник: https://from-ua.com 



Теги: Донбасс, дождь, прогноз погоды
 
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