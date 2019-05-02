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Елена Зеленская рассказала, как ее супруг орал на Коломойского
Супруга новоизбранного президента Украины Владимира Зеленского – Елена дала уже четвертое интервью за последнее время. В этот раз до будущей первой леди добрались журналисты американского The Daily Beast.
Моему демократическому мужу будет легко быть слугой народа, а не хозяином. Вообще, интересно наблюдать за тем, что сейчас происходит. Наши противники и даже некоторые сторонники пытаются изобразить меня и Владимира в какой-то карикатурной форме, обсуждая внешность и тому подобное: "О, смотрите, он почесался!", "О, она повернулась не в ту сторону!", "Посмотрите на этот жест!", "Посмотрите, как он смеется!". И мы хотим сказать: "Ребята, вы привыкли к советской номенклатуре. Человек должен оставаться человеком.
Владимир никогда не станет чьей-то марионеткой. У нас был громкий скандал, когда Коломойский отменил трансляцию нашего политического сценического шоу на своем телеканале 1+1 из-за политических шуток. Владимир позвонил ему по телефону и закричал так громко, что я подумала, что мы никогда больше не увидим наши передачи по телевизору. Это был переломный момент, когда мы защитили свою независимость.
Елена Зеленская рассказала, что живет вместе с мужем, двумя детьми, двумя собаками, морской свинкой и рыбкой через парк от здания Верховной Рады. По ее словам, было бы удобно, если бы ее муж ходил на работу пешком.
Это было бы здорово для него. Почему бы и нет? Премьер-министр Нидерландов отправляется на работу на велосипеде, - отметила Зеленская.
Также она добавила, что не видит своего супруга в Администрации на ул.Банковой. По ее мнению, Зеленскому стоит держаться подальше от этого места.
Мы не хотим заходить внутрь. Это место заражено темным отрицательным прошлым. Мы были бы рады сделать из этого здания современный музей или передать его в какой-нибудь университет, - говорит Зеленская.
Супруга новоизбранного президента Украины Владимира Зеленского – Елена дала уже четвертое интервью за последнее время. В этот раз до будущей первой леди добрались журналисты американского The Daily Beast.
Моему демократическому мужу будет легко быть слугой народа, а не хозяином. Вообще, интересно наблюдать за тем, что сейчас происходит. Наши противники и даже некоторые сторонники пытаются изобразить меня и Владимира в какой-то карикатурной форме, обсуждая внешность и тому подобное: "О, смотрите, он почесался!", "О, она повернулась не в ту сторону!", "Посмотрите на этот жест!", "Посмотрите, как он смеется!". И мы хотим сказать: "Ребята, вы привыкли к советской номенклатуре. Человек должен оставаться человеком.
Владимир никогда не станет чьей-то марионеткой. У нас был громкий скандал, когда Коломойский отменил трансляцию нашего политического сценического шоу на своем телеканале 1+1 из-за политических шуток. Владимир позвонил ему по телефону и закричал так громко, что я подумала, что мы никогда больше не увидим наши передачи по телевизору. Это был переломный момент, когда мы защитили свою независимость.
Елена Зеленская рассказала, что живет вместе с мужем, двумя детьми, двумя собаками, морской свинкой и рыбкой через парк от здания Верховной Рады. По ее словам, было бы удобно, если бы ее муж ходил на работу пешком.
Это было бы здорово для него. Почему бы и нет? Премьер-министр Нидерландов отправляется на работу на велосипеде, - отметила Зеленская.
Также она добавила, что не видит своего супруга в Администрации на ул.Банковой. По ее мнению, Зеленскому стоит держаться подальше от этого места.
Мы не хотим заходить внутрь. Это место заражено темным отрицательным прошлым. Мы были бы рады сделать из этого здания современный музей или передать его в какой-нибудь университет, - говорит Зеленская.
Источник: https://from-ua.com
Теги: Донбасс, президент, Владимир Зеленский, Коломойский
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