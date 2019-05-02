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На Луганщине будут судить боевика «ЛНР»
В Луганской области будут судить задержанного в Новоайдарском районе боевика террористической организации "ЛНР". Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Луганской области, передает УНН.
Правоохранители установили, что в январе 2016 года гражданин Украины добровольно подписал контракт на прохождение военной службы в "4-й отдельной мотострелковой бригаде 2-го Армейского корпуса Народной милиции ЛНР" и в дальнейшем занял должность старшего стрелка. Наемник террористов служил в рядах "ЛНР" вблизи населенных пунктов Фрунзе (Сентяновка), Бахмутка, Сокольники.
В составе военизированных подразделений оккупационной администрации Российской Федерации боевик оказал вооруженное сопротивление военнослужащим Вооруженных Сил Украины и задействованным в проведении операции Объединенных сил (ООС) другим воинским подразделениям с применением стрелкового оружия.
В начале марта 2019 военнослужащие Вооруженных Сил Украины задержали пособника террористов во время выполнения боевых задач вблизи с. Крымское Новоайдарского района.
Во время досудебного следствия боевика держали под стражей.
Поскольку подозреваемый полностью признал свою вину, раскаялся в совершении указанного уголовного преступления и способствовал органам досудебного расследования в раскрытии деятельности других террористов, между ним и прокурором заключено соглашение о признании виновности.
Обвинительный акт в уголовном производстве в отношении жителя г. Кадиевка (Стаханов) открыто по факту участия в деятельности террористической организации (ч. 1 ст. 258-3 УК Украины), совершении умышленных действий, направленных на незаконное изменение границ территории и государственной границы Украины в нарушение порядка, установленного Конституцией Украины, по предварительному сговору группой лиц (ч. 2 ст. 110 УК Украины), а также приобретении, ношении и хранении последнего огнестрельного оружия и боеприпасов к нему (ч. 1 ст. 263 УК Украины).
Источник: https://from-ua.com
Теги: Донбасс, суд, ЛНР
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