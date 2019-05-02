- Списки получивших паспорта РФ по упрощенной процедуре не секретны, – Юрий Гримчак22:02
- Самая тиражная газета США поддержала позицию Медведчука по русскому языку19:42
- Тепло и малооблачно: стал известен прогноз погоды на День Победы19:17
- Названа дата инаугурации президента Зеленского18:57
- Сенатор: «Скоро Климкин назовёт поражение Украины итогом Второй мировой войны»18:11
- Відсутність чіткої кадрової політики Зеленського загрожує приходом у владу ставлеників олігархів – експерт. ВИДЕО16:14
- .Законный банкрот. Что предусматривает новый кодекс?15:55
- Російська церква завдає удар у відповідь, — експерти15:39
- Идеология на этих выборах проиграла эмоциям - эксперты15:22
- Школы и детсады мечты: как в Украине создают креативное учебное пространство15:06
Погода в Украине готовит пакость: потепление окажется обманом, снова обрушится холод
Уже завтра украинцев ждет желаемое потепление, но погода в Украине будет оставаться переменчивой
Об этом сообщает синоптик Наталья Диденко.
Третьего мая в течение дня столбики термометров покажут +15 — +20 градусов, местами с прояснениями — и все +23:
«Главное в прогнозе погоды на завтра, 3 мая, то, что наконец наши синие носы и щеки станут чуть розовее — ожидается потепление».
Вместе с тем, известно и о новых дождях в Украине:
«Атмосферный фронт обусловит влажную погоду в большинстве областей Украины. Меньше осадков, больше солнца можно будет увидеть на северо-востоке, в центральных областях и в Крыму ».
Пятница в украинской столице будет теплой:
«Однако ожидаются дожди. Сегодня ночью в Киеве будет + 8 + 10 градусов, завтра же ожидается + 18 + 19 градусов ».
Известно, что погода впоследствии снова «покажет характер» и уже в понедельник, 6 мая вновь будет похолодание и дожди.
Источник: https://politeka.net
Теги: Донбасс, погода, прогноз погоды
- Значительные осадки из Европы: синоптики рассказали о погоде в начале недели
- Прогноз погоды на 3 марта: в Украине будет облачно, возможен дождь
- Погода в Украине 14 февраля: потеплеет, местами мокрый снег
- Погода на Рождество: синоптики рассказали о снегопадах
- Украину накроет циклон: синоптики рассказали о погоде на неделю
- Донецк зальют дожди
- «Вся Артема в следах от танков»: в Донецке готовятся к параду22:36
- Списки получивших паспорта РФ по упрощенной процедуре не секретны, – Юрий Гримчак22:02
- Члены НВФ «ЛНР» изъяли контрабандные сигареты из «ДНР» на рекордную сумму 21:22
- Дрон ООС обнаружил под Донецком странную позицию "ДНР" - враг долго не продержится20:57
- «Красивая, а толку теперь с нее никакого»: дончанин показал новые кадры «Донбасс Арены». ВИДЕО 18:49
- "Не исполнили свой долг в "Л/ДНР": Россия приготовила подлый "сюрприз" для получателей паспортов на Донбассе18:41
- В ОРДО рассказали, сколько человек подали заявления на получение паспорта РФ 17:48
- ВСУ нанесли удар и вышли на новые позиции в Луганской области – любой, кто приблизится, будет уничтожен17:32
- В «ДНР» за сутки произошло два убийства16:52
- Прифронтовая Марьинка попала под обстрел: повреждены 6 жилых домов 14:11
- «Вся Артема в следах от танков»: в Донецке готовятся к параду22:36
- Списки получивших паспорта РФ по упрощенной процедуре не секретны, – Юрий Гримчак22:02
- Лучше сидеть дома: астролог предупредил об опасностях первых дней мая21:41
- Члены НВФ «ЛНР» изъяли контрабандные сигареты из «ДНР» на рекордную сумму 21:22
- Дрон ООС обнаружил под Донецком странную позицию "ДНР" - враг долго не продержится20:57
- Ветеран АТО объяснил, почему Путин с полномасштабной войной не пойдет на Украину20:37
- Самая тиражная газета США поддержала позицию Медведчука по русскому языку19:42
- Тепло и малооблачно: стал известен прогноз погоды на День Победы19:17
- Названа дата инаугурации президента Зеленского18:57
- «Красивая, а толку теперь с нее никакого»: дончанин показал новые кадры «Донбасс Арены». ВИДЕО 18:49
- Лучше сидеть дома: астролог предупредил об опасностях первых дней мая21:41
- Ветеран АТО объяснил, почему Путин с полномасштабной войной не пойдет на Украину20:37
- Сенатор: «Скоро Климкин назовёт поражение Украины итогом Второй мировой войны»18:11
- Этим четырем знакам Зодиака хронически не везет в любви16:36
- .Законный банкрот. Что предусматривает новый кодекс?15:55
- Идеология на этих выборах проиграла эмоциям - эксперты15:22
- Школы и детсады мечты: как в Украине создают креативное учебное пространство15:06
- 10 фактов об инаугурации Президента Украины10:10
- «Это уже не шоу, а человеческие жизни»: соратник Москвы Бойко гневно высказался об обращении Зеленского к Путину09:48
- Астрологи составили любовный гороскоп на 3 мая08:56
- Не только паспорта: Путин готовит еще один подарок "республикам Донбасса" из-за позиции Зеленского
- «Как не стыдно?»: Порошенко набросился на украинца на глазах у толпы
- Зеленский придумал, как изменить коммунальные тарифы
- Сдал Порошенко с потрохами: у Зеленского шокировали новыми обвинениями президента
- В мае украинцев накроет адская жара
- Украинцев предупредили о возвращении Крыма: «В ближайшее время…»
- Названы три самых неряшливых знака Зодиака
- «В стороне ЖД началась войнушка»: дончане сообщают о мощных обстрелах на северо-западе города
- Зеленский определился с главой Администрации президента
- Под Мариуполем вооруженные люди напали на отдыхающих и угрожали убить безоружную женщину