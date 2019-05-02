Погода в Украине готовит пакость: потепление окажется обманом, снова обрушится холод

02.05.2019 20:47

Уже завтра украинцев ждет желаемое потепление, но погода в Украине будет оставаться переменчивой

Об этом сообщает синоптик Наталья Диденко.

Третьего мая в течение дня столбики термометров покажут +15 — +20 градусов, местами с прояснениями — и все +23:

«Главное в прогнозе погоды на завтра, 3 мая, то, что наконец наши синие носы и щеки станут чуть розовее — ожидается потепление».

Вместе с тем, известно и о новых дождях в Украине:

«Атмосферный фронт обусловит влажную погоду в большинстве областей Украины. Меньше осадков, больше солнца можно будет увидеть на северо-востоке, в центральных областях и в Крыму ».

Пятница в украинской столице будет теплой:

«Однако ожидаются дожди. Сегодня ночью в Киеве будет + 8 + 10 градусов, завтра же ожидается + 18 + 19 градусов ».

Известно, что погода впоследствии снова «покажет характер» и уже в понедельник, 6 мая вновь будет похолодание и дожди.

Источник: https://politeka.net