Политолог пояснил, почему ЦИК так долго затягивала с объявлением результатов выборов

02.05.2019 12:58

В интервью одному из интернет-изданий украинский политолог, глава Института глобальных стратегий Вадим Карасев заявил, что от решения «быть или не быть инаугурации до 28 мая» будет зависеть судьба нынешней Верховной Рады, передает replyua.net. В частности, эксперт считает, что ЦИК затянула с объявлением результатов выборов президента Украины с целью отсрочить решение Верховной Рады по дате инаугурации новоизбранного главы государства.



«При передаче власти и дел от Порошенко к Зеленскому они не могут найти компромиссного решения по дате инаугурации... Суть вопроса такова: либо до 28 мая, либо уже после. От решения «быть или не быть инаугурации до 28 мая» будет зависеть решение другого, не менее судьбоносного вопроса, особенно для многих депутатов: быть или не быть досрочному роспуску парламента и очередным парламентским выборам», - объясняет политолог.



По его словам, есть все основания говорить о целой цепи затягиваний, хотя начинается эта цепь в руках Центризбиркома. «Вот в связи с этим и удалось потянуть до 30 апреля, с тем, чтобы отложить дату инаугурации до крайнего срока, после которого будет уже невозможно досрочно прекратить полномочия действующей Рады», - добавляет Карасев.

Источник: https://replyua.net