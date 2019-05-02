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Прояснится и потеплеет: синоптик уточнила прогноз

02.05.2019 11:30
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Прояснится и потеплеет: синоптик уточнила прогноз

2 мая, в четверг, Украину покинет мощный циклон, небо прояснится, температура повысится на несколько градусов. Как сообщает Replyua.net, об этом на своей странице в Facebook написала синоптик Наталья Диденко. По ее словам, атмосферный фронт пока ещё будет задевать некоторые украинские области, но в целом погода начнет улучшаться. 

«Дождливый циклон Valentin за сутки станет стареньким и привлечет свою седую головушку к другому, молодому циклону Werner, который будет гулять вблизи Скандинавии. Иначе говоря, вольется в другую циклоническую систему. Однако его атмосферные фронты в четверг еще будут задевать украинцев», - рассказала Диденко. Кроме того, она подчеркнула, что сильных дождей уже не будет, в большинстве областей воздух будет прогреваться до 15-19 градусов. Самая тёплая погода ожидается на востоке и юге страны. 

Впрочем, синоптик пока не призывает радоваться таким погодным улучшениям. Согласно ее прогнозу, уже 5 мая в северных и западных регионах страны сильно похолодает. Она советует всем внимательно следить за ежедневными прогнозами. Напомним, что ранее народный синоптик Леонид Горбань рассказал о погоде до конца мая.



Теги: Донбасс, прогноз погоды
 
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