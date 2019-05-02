- В Украине ввели новые правила техосмотра автомобилей13:15
- Политолог пояснил, почему ЦИК так долго затягивала с объявлением результатов выборов12:58
- Умер легендарный боец АТО, которого отказалась лечить врач-сепаратистка: трагедия в Украине12:20
- Приметы на 2 мая: что категорически нельзя делать в день Ивана11:45
- Прояснится и потеплеет: синоптик уточнила прогноз11:30
- Пургин рассказал о серьезных проблемах с «паспортизацией» жителей ОРДЛО11:12
- Раскрыта «днепровская» сделка Путина и Порошенко: «уже этой осенью…»10:49
- Депутаты напряглись: Зеленский может пойти на радикальные меры10:30
- Зеленский определился с главой Администрации президента10:16
- Война на Донбассе: украинских военных обстреляли из гранатометов и минометов. Есть раненые09:52
Прояснится и потеплеет: синоптик уточнила прогноз
2 мая, в четверг, Украину покинет мощный циклон, небо прояснится, температура повысится на несколько градусов. Как сообщает Replyua.net, об этом на своей странице в Facebook написала синоптик Наталья Диденко. По ее словам, атмосферный фронт пока ещё будет задевать некоторые украинские области, но в целом погода начнет улучшаться.
«Дождливый циклон Valentin за сутки станет стареньким и привлечет свою седую головушку к другому, молодому циклону Werner, который будет гулять вблизи Скандинавии. Иначе говоря, вольется в другую циклоническую систему. Однако его атмосферные фронты в четверг еще будут задевать украинцев», - рассказала Диденко. Кроме того, она подчеркнула, что сильных дождей уже не будет, в большинстве областей воздух будет прогреваться до 15-19 градусов. Самая тёплая погода ожидается на востоке и юге страны.
Впрочем, синоптик пока не призывает радоваться таким погодным улучшениям. Согласно ее прогнозу, уже 5 мая в северных и западных регионах страны сильно похолодает. Она советует всем внимательно следить за ежедневными прогнозами. Напомним, что ранее народный синоптик Леонид Горбань рассказал о погоде до конца мая.
Теги: Донбасс, прогноз погоды
- Не везет в любви. 10 типов женщин, которых всегда бросают мужчины
- Мариупольская медсестра убила мужчину
- Аннексия Крыма: журналист назвала предателя, сыгравшего ключевую роль
- На Луганщине суд оставил на свободе виновника ДТП, в результате которого погибла 6-летняя девочка
- Кто и как убил Гену Цыплакова. ВИДЕО
- Россия созывает экстренное заседание Совбеза ООН (ВИДЕО)
- Умер легендарный боец АТО, которого отказалась лечить врач-сепаратистка: трагедия в Украине12:20
- Пургин рассказал о серьезных проблемах с «паспортизацией» жителей ОРДЛО11:12
- Война на Донбассе: украинских военных обстреляли из гранатометов и минометов. Есть раненые09:52
- Боевики «ДНР» перестреляли друг друга после пьянки, есть жертвы07:33
- Не только паспорта: Путин готовит еще один подарок "республикам Донбасса" из-за позиции Зеленского22:35
- «Автоматные очереди, горит заправка»: Пятов рассказал, как выезжал с семьей из Донбасса 22:10
- Хозяином шахты в "ЛНР", где погибли 17 человек, оказался доктор, разворовывавший российскую гуманитарку, – Казанский21:51
- Эксперт пояснил, зачем Путин подписал новый указ о паспортах РФ для граждан Украины21:23
- «В стороне ЖД началась войнушка»: дончане сообщают о мощных обстрелах на северо-западе города20:28
- В Докучаевске "ДНРовцы" устроили "вестерн" и прикончили своего пособника Севера20:10
- В Украине ввели новые правила техосмотра автомобилей13:15
- Политолог пояснил, почему ЦИК так долго затягивала с объявлением результатов выборов12:58
- Стадо диких кабанов раскопало сотни старинных монет12:38
- Умер легендарный боец АТО, которого отказалась лечить врач-сепаратистка: трагедия в Украине12:20
- Мощная группировка НАТО из 7 кораблей вошла в Балтийское море - Кремль насторожился 12:00
- Приметы на 2 мая: что категорически нельзя делать в день Ивана11:45
- Прояснится и потеплеет: синоптик уточнила прогноз11:30
- Пургин рассказал о серьезных проблемах с «паспортизацией» жителей ОРДЛО11:12
- Раскрыта «днепровская» сделка Путина и Порошенко: «уже этой осенью…»10:49
- Депутаты напряглись: Зеленский может пойти на радикальные меры10:30
- Самые распространенные мифы об алкоголе09:36
- Популярные мифы о здоровом сне09:15
- Как спастись от укусов комаров: народные средства09:00
- Эти знаки Зодиака станут богаче в мае 2019-го08:30
- «Автоматные очереди, горит заправка»: Пятов рассказал, как выезжал с семьей из Донбасса 22:10
- Эксперт пояснил, зачем Путин подписал новый указ о паспортах РФ для граждан Украины21:23
- Волкер объяснил, в каком случае Зеленский потеряет поддержку украинцев18:36
- Украину накроет экономический кризис, эксперты сообщили последствия13:13
- Доллар по 30 или…: что случится с курсом валют в мае, гривну спасет только одно11:09
- Названы три самых неряшливых знака Зодиака09:08
- Не только паспорта: Путин готовит еще один подарок "республикам Донбасса" из-за позиции Зеленского
- Кошевой из Квартала 95 проговорился о семейном конфликте Зеленского: «жена в ярости»
- «Как не стыдно?»: Порошенко набросился на украинца на глазах у толпы
- Зеленский придумал, как изменить коммунальные тарифы
- Появились подробности первого официального визита Зеленского
- Сдал Порошенко с потрохами: у Зеленского шокировали новыми обвинениями президента
- В мае украинцев накроет адская жара
- Главари «Л/ДНР»: Россия может отдать Украине Донбасс при одном условии
- Украинцев предупредили о возвращении Крыма: «В ближайшее время…»
- Пенсии сильно сократят : украинцев ожидает печальное нововведение