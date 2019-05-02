Раскрыта «днепровская» сделка Путина и Порошенко: «уже этой осенью…»

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Президенты России и Украины — Владимир Путин и Петр Порошенкомогут разделить всю Украину между собой при помощи хитрой схемы
Украинский журналист Александр Дубинский объяснил, зачем российскому президенту на самом деле понадобилось выдавать жителям Донбасса российские паспорта. Свои выводы он представил в видеоролике на Facebook.
Как отметил блогер, большинство экспертов не раскрывают истинную причину указа Владимира Путина, отстаивая его интересы или помогая действующему президенту Украины Петру Порошенко. Александр Дубинский считает, что гаранты договорились и решили разделить между собой Украины «по Днепру».
Так Петр Порошенко имеет большую популярность среди жителей западных областей. «Может быть императором», — заявил журналист. В то же время, президент не нужен Центру и Востоку страны. А в восточных регионах сохраняются пророссийские настроения, которые Владимир Путин может использовать в своих целях.
#ДубинскийОтвечает за истинные мотивы раздачи российских паспортов Путиным. Когда говорят о том, что это ради Донбасса — не верьте. Цель Кремля отхватить половину Украины. И в этом Путина поддерживает его лучший партнер Порошенко.
Александр Дубинский заявил, что россияне «вбросили» историю с раздачей гражданства жителям Донбасса в качестве предлога. «На самом деле он преследует цель выдать российские паспорта 2,3 миллиона украинцев, которые пребывают на территории Российской Федерации относительно постоянно», — сообщил блогер, ссылаясь на данные МВД и МИД России. Отправившись на заработки, граждане Украины пересылают деньги на родину — своим родственникам и близким. Но получив российский паспорт, многие начнут перетягивать свои семьи в России.
«Целью раздачи российских паспортов являются парламентские выборы. Потому что эти люди, которые здесь находятся (в России — ред.), получив российские паспорта будут голосовать за пророссийского кандидата», — объяснил Александр Дубинский. Таковым он назвал Юрия Бойко. Сторонники бывшего кандидата в президенты могут устроить «реванш пророссийских сил» уже этой осенью и привести его к власти в части Украины.
Журналист показал связь Юрия Бойко и Петра Порошенко через украинского бизнесмена Дмитрия Фирташа. По его словам, в свое время оба кандидата нанимали одного политтехнолога — Пола Манафорта. «Тогда, уже в 14-м году, они уже расписывали, как поделить Украину и избирателей Украины пополам. Вот они сейчас это сделают». Александр Дубинский назвал Петра Порошенко «главным агентом Кремля» и «покупным чуваком, которому лишь бы деньги зарабатывать».
Источник: https://politeka.net
Теги: Донбасс, Путин, сделка, Порошенко
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