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Советник Зеленского заявил о готовности спланировать военную операцию по освобождению Крыма и Донбасса

02.05.2019 14:00
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Советник Зеленского заявил о готовности спланировать военную операцию по освобождению Крыма и Донбасса

Советник новоизбранного президента Украины Владимира Зеленского по вопросам безопасности и обороны Иван Апаршин заявил, что мог бы спланировать военную операцию по возвращению неподконтрольных Донбасса и Крыма.

По его мнению, Донбасс можно вернуть Украине в течение пяти лет, в то время, как Крым только в более долгосрочной перспективе. Апаршин уточнил:

«Относительно возвращения Крыма и Донбасса. Если на сегодняшний день Донбасс — это перспектива на пять лет, то территория Крыма — это перспектива более отдаленная. Но я не вижу сегодня возможности вернуть наши территории военным путем. Я могу спланировать войсковую операцию. Я знаю людей, которые способны ее провести. Мы можем выполнить любые расчеты вплоть до калибров».

Кроме того, он подчеркнул:

«Но я бы не советовал никому вообще рассматривать возможность возвращения наших территорий путем проведения войсковой операции. Потери будут огромными. На сегодняшний день это уже упущенный шанс 2014 года».

В то же время, советник Зеленского уточнил, что как только Украина решит перейти к военной операции, поддерживающие страну партнеру, отвернутся.

«Они же понимают, какая тут может быть перспектива. Но как же все-таки обеспечить возвращение этих территорий? Я же понимаю, что поехать сегодня в Москву и договариваться напрямую с президентом Владимиром Путиным — это абсолютно проигрышная ситуация. С ним нельзя говорить напрямую, поэтому мы должны все же просить помощи у наших партнеров. Я бы сделал все для того, чтобы все-таки Соединенные Штаты были вовлечены в этот процесс».

 

Источник: https://donpress.com 



Теги: Донбасс, Крым, Владимир Зеленский, Освобождение Донбасса
 
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