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У Зеленского отличились новым заявлением о переносе Администрации президента
Команде будущего президента Украины Владимира Зеленского посоветовали в связи с техническими сложностями не переносить территориально администрацию. Как передает replyua.net, об этом в интервью «Украинской правде» заявил сценарист сериала «Слуга народа» Юрий Костюк. Таким образом, он прокомментировал возможный перенос официального офиса с Банковой.
«Мы хотели не заезжать на Банковую. Мне неизвестно, как оно в конце концов будет, но теперь нам говорят, что это довольно дорого, есть ряд очень сложных вещей, которые связаны со спецсвязью, безопасностью. Поэтому пока нам говорят, что это невозможно», - отметил он.
Ранее Владимир Зеленский в интервью журналистам заявил, что хотел бы переехать из Администрации президента и не пользоваться бортами №1. Вместо этого он хотел бы иметь рабочее место в более непринужденной обстановке. Тем временем, начальник Государственной охраны Валерий Гелетей заявил, что перенос Администрации президента с улицы Банковой в Киеве является «не лучшим вариантом».
Теги: Донбасс, Владимир Зеленский, заявление, администрация
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