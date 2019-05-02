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Украинцы ждали чуть ли не десятилетие, но перенос мобильного номера 1 мая не заработал
1 мая 2019 года в Украине должна была заработать услуга переноса телефонного номера к другому мобильному оператору (Mobile Number Portability, MNP). К ее запуску участники рынка и регулятор готовились несколько лет. И в пятницу накануне знаменательной даты даже заверили украинцев, что все заработает.
Однако в назначенный срок она так и не заработала. Виной всему выходной. Главный администратор центральной базы данных (ЦБД) MNP – Украинский государственный центр радиочастот (УГЦР) – в этот день попросту не работал, пишет UBR.ua.
«В любом случае, даже если заявка будет подана 1 мая, в официальную работу она пойдет только на следующий день», – рассказал исполнительный директор УГЦР Вадим Гулько.
Операторы заверили, что как только наступит день запуска, то прямо с полуночи можно подать электронную заявку на перенос номер. Согласно законодательству, у компаний есть 24 рабочих часа (то есть – три рабочих дня) для того, чтобы отреагировать должным образом. Если пользователь по каким-либо причинам передумает, то должен успеть в течение 12 рабочих часов уведомить о своем новом решении. Таким образом, отметили в lifecell, первые перенесенные номера могут появиться не раньше 6 мая 2019 года.
Перекличка перед стартом
Главные действующие лица, между тем, заверили, что они завершили все работы для запуска новой услуги. Которую, кстати, украинцы ждали чуть ли не десятилетие. «К полноценному запуску MNP мы готовы», – подчеркнул Вадим Гулько из УГЦР.
Не видят никаких препятствий для переноса номера и мобильные операторы. Правда, полной уверенности, что все заработает как надо, у них нет. В этом вопросе они предпочитают перестраховаться и намекают, что не все зависит от них самих.
«Надеемся, что все компании, которые задействованы в этом процессе, также технически готовы и синхронизировали свои системы с администрацией централизованной базы данных», – заявил «Киевстар».
А в Vodafone Украина в пятницу, 26 апреля, отметили, что готовы, однако ждут подключения к ЦБД. Чего пока не произошло».
Больше всего надежд на услугу переноса номера возлагает самый маленький из «большой мобильной тройки» оператор.
«Запуск MNP – это переломный момент, когда в силу вступают новые правила игры на рынке мобильной связи. lifecell всегда был драйвером внедрения услуги MNP в Украине, и мы тщательно готовились к этому заранее. Поэтому с нашей стороны по состоянию на 1 мая будет готово все, чтобы абоненты могли воспользоваться своим правом свободно выбирать оператора и больше не зависеть от номера. И мы надеемся на своевременное и успешный запуск услуги», – отметили в компании.
Чтобы не влететь в копеечку
Со 2 мая по сетевым кодам (067, 050, 063 и другие) уже нельзя будет однозначно определить, в какой именно сети обслуживается номер. А от этого напрямую зависит тарификация звонков. Украинцы ведь уже давно привыкли к «бесплатным внутрисетевым».
Если номер абонента, с которым вы общались «внутри сети» оператора А, будет перенесен к оператору Б, то и расценки будут другие. Тут стоит быть внимательным.
Перед соединением с такими перенесенными номерами будет звучать звуковой сигнал. Прослушать его можно на сайте Нацкомиссии регулирования связи и информатизации.
После него должно быть еще и голосовое предупреждение. Но с ним определенности гораздо меньше: операторы не смогли договориться о едином стандарте уведомления – проявилась присущая украинцам «вольница». Нет однозначности даже в «языковом вопросе».
В «Киевстаре» сослались на Закон «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного», который приняла Верховная Рада. Он, в частности, указывает, что языком телекоммуникаций является украинский.
Vodafone и lifecell рассказали, что сообщение о переносе номера будет звучать на том языке, который абонент выбрал при активации SIM-карты.
Услуга не для всех
Воспользоваться MNP смогут только зарегистрированные абоненты. В эту категорию автоматически попадают «контрактники». Остальным придется сначала предоставить свои данные (паспорт и идентификационный код) своему «старому» оператору.
И вот тут скрывается главный сдерживающий фактор, заявил ранее CEO lifecell Исмет Языджи. Ведь оператор, к которому начнут обращаться неидентифицированные пользователи, может попытаться их удержать с помощью разных «завлекалочек».
Исмет Языджи привел в пример турецкий рынок (Turkcell – собственник компании lifecell). В этой стране пожелавший перенести свой номер клиент сразу же обращается к новому оператору. Поэтому за 10 лет с момента запуска услугой MNP воспользовались 125 млн раз. При том что население Турции – 81,3 млн человек, а проникновение мобильной связи – 90%.
Теги: Донбасс, мобильный оператор, мобильная связь
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