- 10 фактов об инаугурации Президента Украины10:10
- «Это уже не шоу, а человеческие жизни»: соратник Москвы Бойко гневно высказался об обращении Зеленского к Путину09:48
- Коломойский заявил о "плохом" Майдане и "гражданской" войне на Донбассе. ВИДЕО08:18
- В «ДНР» произошла потасовка между коммунистами и «титушками»22:38
- На Луганщине будут судить боевика «ЛНР»22:12
- Эксперт сообщил, с чем справится Зеленский за первые 100 дней работы21:48
- «Посекло осколками и оторвало ногу»: в ОРЛО мужчина подорвался на мине21:00
- Погода в Украине готовит пакость: потепление окажется обманом, снова обрушится холод20:47
- Штрафы за долги по коммуналке: как пеня ударит по карману20:34
- В Украине запретили несколько импортных медикаментов20:15
Украину накроют сильные магнитные бури: когда ожидать
Май является одним из наиболее тяжелых относительно колебаний солнечной активности и магнитных бурь – этот месяц часто сопровождается ухудшением самочувствия и обострением хронических заболеваний.
Магнитные бури – вид геомагнитной активности. Они вызываются поступлением в окрестности Земли возмущённых потоков солнечного ветра и их взаимодействием с магнитосферой Земли, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на obozrevatel.com.
Первая неделя
Наиболее опасным считается 5 мая, которое будет сопровождаться слабостью, апатией, раздражительностью, повышенной утомляемостью, нервозностью, сильными мигренями и обострениями хронических болезней.
Вторая декада
Продолжается с 11 до 17 мая, принесет метеозависимым людям общее недомогание, проблемы с сердечно-сосудистой, иммунной, зрительной и дыхательной системами.
Третья декада
С 20 по 25 число, в это время под негативное воздействие попадет психоэмоциональная сфера, рекомендуется избегать стрессов и больше отдыхать.
В конце мая
Очередной магнитный всплеск ожидается 28 числа и будет сопровождаться заметным ухудшением общего самочувствия, которое наиболее выражено почувствуют маленькие дети и люди пожилого возраста.
Улучшить самочувствие поможет строгое соблюдение режима дня, полноценный отдых, сбалансированное питание, пребывание на свежем воздухе и положительные эмоции.
Теги: Украина, Донбасс, магнитная буря
- Симоненко в Донецке поймал «агентов Фирташа»
- Коалиция будет работать и без Ляшко
- Коалиция и оппозиция споткнулись одновременно
- В Страстную пятницу в парламенте воевали за комитеты
- "Он агитировал меня, чтобы я пошел с Юлькой в коалицию и чтобы мы "грохнули" Петра", - "радикал" Ляшко рассказал о телефонном разговоре с Коломойским
- Россия хочет восстановить КПП "Должанский"на границе для перемещения военной техники
- На Донбассе боевики попали под ответный огонь ВСУ: девять оккупантов ранены10:12
- На Донбассе оккупанты стреляли по ВСУ, прикрываясь гражданскими09:31
- В Алчевске на кладбище разгромили десятки могил09:14
- Чуть не застрелили: Жители Донецка штурмуют паспортные столы в комендантский час08:39
- Бойцы "Донбасса" на 1 км отбросили врага под Новозвановкой - "ЛНРовцы" в бою потеряли стратегические позиции07:53
- Опасно для жизни: в сети показали неврологическое отделение одной из больниц в Донецке07:49
- "За такое бы в Донецке был точно подвал": юная патриотка с Донбасса ошеломила Сеть07:23
- В «ДНР» произошла потасовка между коммунистами и «титушками»22:38
- На Луганщине будут судить боевика «ЛНР»22:12
- «Посекло осколками и оторвало ногу»: в ОРЛО мужчина подорвался на мине21:00
- На Донбассе боевики попали под ответный огонь ВСУ: девять оккупантов ранены10:12
- 10 фактов об инаугурации Президента Украины10:10
- «Это уже не шоу, а человеческие жизни»: соратник Москвы Бойко гневно высказался об обращении Зеленского к Путину09:48
- В Тбилиси камера наблюдения засняла живого динозавра (ВИДЕО)09:40
- На Донбассе оккупанты стреляли по ВСУ, прикрываясь гражданскими09:31
- В Алчевске на кладбище разгромили десятки могил09:14
- Участников «Евровидения-2019» обязали сделать "национальный" анализ крови09:05
- Астрологи составили любовный гороскоп на 3 мая08:56
- Чуть не застрелили: Жители Донецка штурмуют паспортные столы в комендантский час08:39
- КДК УЕФА рассмотрел дело Мораеса08:30
- 10 фактов об инаугурации Президента Украины10:10
- «Это уже не шоу, а человеческие жизни»: соратник Москвы Бойко гневно высказался об обращении Зеленского к Путину09:48
- Астрологи составили любовный гороскоп на 3 мая08:56
- Врачи рассказали, о каких болезнях может сигнализировать повышенная потливость21:15
- В Украине запретили несколько импортных медикаментов20:15
- Гройсман рассказал, какие изменения произойдут в украинской медицине в 2019—2020 годах19:30
- Этими продуктами ни в коем случае нельзя закусывать18:38
- День Матроны 2 мая: что нельзя просить у святой17:02
- Медики подсказали, как правильно принимать антибиотики16:45
- Украину накроют сильные магнитные бури: когда ожидать14:30
- Не только паспорта: Путин готовит еще один подарок "республикам Донбасса" из-за позиции Зеленского
- «Как не стыдно?»: Порошенко набросился на украинца на глазах у толпы
- Зеленский придумал, как изменить коммунальные тарифы
- Сдал Порошенко с потрохами: у Зеленского шокировали новыми обвинениями президента
- В мае украинцев накроет адская жара
- Путин подготовил для президента Зеленского два плана действий
- Украинцев предупредили о возвращении Крыма: «В ближайшее время…»
- «Мы не зомби»: Губарев написал «открытое письмо» Зеленскому и потребовал «извинений»
- Названы три самых неряшливых знака Зодиака
- «В стороне ЖД началась войнушка»: дончане сообщают о мощных обстрелах на северо-западе города