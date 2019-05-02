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В Украине ввели новые правила техосмотра автомобилей
С 1 мая в Украине изменилась процедура прохождения проверки технического осмотра транспортных средств. При этом был обновлен формат документа, подтверждающего успешное прохождение обязательного техконтроля (ОТК), передает ЗН.
Водителям теперь будут выдавать самоклеющиеся метки радиочастотной идентификации. Метку нужно закрепить в правой верхней части ветрового стекла изнутри. Информацию из нее можно считывать с помощью спецоборудования на расстоянии.
Нововведение уменьшит риск фальсификации протоколов ОТК, ожидают в МВД. Кроме того, это может помочь выявлять автомобили, находящиеся в розыске.
Эти изменения утвердил Кабмин 23 января, постановление было опубликовано 7 февраля и вступает в силу через три месяца с момента опубликования.
Перечень субъектов ОТК транспортных средств смотрите на сайте Главного сервисного центра МВД.
Источник: https://from-ua.com
Теги: Донбасс, техосмотр, правила, автомобиль
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