Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Украина

В Украине ввели новые правила техосмотра автомобилей

02.05.2019 13:15
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
В Украине ввели новые правила техосмотра автомобилей

С 1 мая в Украине изменилась процедура прохождения проверки технического осмотра транспортных средств. При этом был обновлен формат документа, подтверждающего успешное прохождение обязательного техконтроля (ОТК), передает ЗН.

Водителям теперь будут выдавать самоклеющиеся метки радиочастотной идентификации. Метку нужно закрепить в правой верхней части ветрового стекла изнутри. Информацию из нее можно считывать с помощью спецоборудования на расстоянии.

Нововведение уменьшит риск фальсификации протоколов ОТК, ожидают в МВД. Кроме того, это может помочь выявлять автомобили, находящиеся в розыске.

Эти изменения утвердил Кабмин 23 января, постановление было опубликовано 7 февраля и вступает в силу через три месяца с момента опубликования.

Перечень субъектов ОТК транспортных средств смотрите на сайте Главного сервисного центра МВД.

 

Источник: https://from-ua.com 



Теги: Донбасс, техосмотр, правила, автомобиль
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
все новости Донбасса →
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...
  • Фото Фото

Вверх