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Владимир Зеленский поделился самым сокровенном: об этом мало кто знал
Шоумен, артист и руководитель студии «Квартал 95», а теперь и избранный президент Украины Владимир Зеленский рассказал о своем детстве и жизни родителей.
Зеленский открыл несколько семейных тайн, о которых мало кто знал. А также он рассказал, почему болезненно реагирует на неправду о нем и о его семье.
Владимир Зеленский объяснил, что его отец Александр долгое время жил в Монголии в городе Эрдэнэт. Там он работал на строительстве горно-обогатительного комбината, а потом и на самом заводе 20 лет.
Шоумен отметил, что за трудовую деятельность в Эрденете его отцу поставили стелу. После этого Зеленские вернулись в Украину. С тех пор и по сегодняшний день Александр Зеленский работает на кафедре кибернетики и вычислительной техники – возглавляет ее и имеет звание профессора.
Владимир Зеленский рассказал, что его отец выучил много талантливых специалистов, которые сейчас работают в разных странах мира. Его выпускники получают высокие научные звания.
Про свою маму шоумен также добавил несколько интересных фактов.
Римма Зеленская работала инженером, а сейчас на пенсии. Длительная жизнь в Монголии подорвала ее здоровье. Виной всему стал необычный климат этой страны с резкими температурными перепадами и частые простуды.
В Кривом Роге Владимир Зеленский рос и учился, посещал спортивные секции.
Самое главное, что избранный президент Украины несмотря ни на что благодарен своим родителям за их принципиальность и воспитание.
Источник: https://from-ua.com
Теги: Донбасс, президент, Владимир Зеленский
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