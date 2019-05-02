Владимир Зеленский поделился самым сокровенном: об этом мало кто знал

02.05.2019 16:32

Шоумен, артист и руководитель студии «Квартал 95», а теперь и избранный президент Украины Владимир Зеленский рассказал о своем детстве и жизни родителей.

По его словам, он вырос в семье инженера и преподавателя. Об этом он говорил в одном из недавних интервью, передает «Знай.ua».

Зеленский открыл несколько семейных тайн, о которых мало кто знал. А также он рассказал, почему болезненно реагирует на неправду о нем и о его семье.

Владимир Зеленский объяснил, что его отец Александр долгое время жил в Монголии в городе Эрдэнэт. Там он работал на строительстве горно-обогатительного комбината, а потом и на самом заводе 20 лет.

Шоумен отметил, что за трудовую деятельность в Эрденете его отцу поставили стелу. После этого Зеленские вернулись в Украину. С тех пор и по сегодняшний день Александр Зеленский работает на кафедре кибернетики и вычислительной техники – возглавляет ее и имеет звание профессора.

Владимир Зеленский рассказал, что его отец выучил много талантливых специалистов, которые сейчас работают в разных странах мира. Его выпускники получают высокие научные звания.

Про свою маму шоумен также добавил несколько интересных фактов.

Римма Зеленская работала инженером, а сейчас на пенсии. Длительная жизнь в Монголии подорвала ее здоровье. Виной всему стал необычный климат этой страны с резкими температурными перепадами и частые простуды.

В Кривом Роге Владимир Зеленский рос и учился, посещал спортивные секции.

Самое главное, что избранный президент Украины несмотря ни на что благодарен своим родителям за их принципиальность и воспитание.

Источник: https://from-ua.com