Зеленский определился с главой Администрации президента

02.05.2019 10:16

Избранный президент Украины Владимир Зеленский выбрал человека на пост главы его будущей администрации.

Об этом сообщил его доверенное лицо Вадим Галайчук, в эфире одного из украинских телеканалов.

Галайчук добавил, что речь идет об известном, публичном лице. Однако называть конкретное имя Галайчук не стал.

Источник: https://donpress.com