10 фактов об инаугурации Президента Украины

03.05.2019 10:10

В апреле украинцы избрали шестого Президента Украины. По подсчетам Центральной избирательной комиссии, им стал шоумен Владимир Зеленский, который победил во втором туре действующего главу государства Петра Порошенко. За Зеленского проголосовали 73,22% избирателей, то есть около 13,5 млн человек. После инаугурации он приступит к исполнению обязанностей главы государства. Собрали основные факты о процедуре инаугурации.

1. Инаугурация – это торжественная церемония вступления в должность Президента Украины. Согласно закону «О выборах Президента Украины» она должна состояться не позднее чем через 30 дней после официального объявления результатов выборов.

ЦИК уже обработала все протоколы и, согласно действующему законодательству, должна опубликовать результаты в газетах «Голос Украины» и «Урядовый курьер» до 4 мая. Таким образом поздняя дата проведения инаугурации – 3 июня.

2. Инаугурация происходит в стенах парламента на торжественном заседании Верховной Рады. Впрочем, депутаты своим решением могут изменить место ее проведения. Дата и время согласовываются с Президентом, который вступает в должность. Например, вторая инаугурация Леонида Кучмы на пост главы государства была перенесена во дворец «Украина». А Виктор Ющенко после церемонии в парламенте выступил на Майдане Независимости, где по этому случаю был также организован праздничный концерт.

3. Торжественное заседание открывает председатель Верховной Рады. При этом выполняется государственный гимн Украины. Интересно, что во время инаугурации первого Президента Украины Леонида Кравчука хор им. Г. Веревки спел «Молитву за Украину» («Боже великий единый, нам Украину храни»), а не гимн.

4. Новоизбранный Президент приобретает полномочия с момента принесения присяги украинскому народу. Текст присяги закреплен в Конституции, и его произносит каждый украинский глава государства:

«Я, (имя и фамилия), волей народа избранный Президентом Украины, вступая на этот высокий пост, торжественно присягаю на верность Украине. Обязуюсь всеми своими делами защищать суверенитет и независимость Украины, заботиться о благе Отчизны и благосостоянии Украинского народа, отстаивать права и свободы граждан, соблюдать Конституцию Украины и законы Украины, исполнять свои обязанности в интересах всех соотечественников, повышать авторитет Украины в мире».

5. Президент зачитывает присягу, держа руку на Конституции Украины и по желанию на Пересопницком Евангелии. Традицию присягать на духовной книге начал Леонид Кравчук. Когда он возглавил независимую Украину в 1991 году, Основного Закона еще не существовало, поэтому депутаты предложили присягнуть на Пересопницком Евангелии. После принесения присяги Президент подписывает ее текст и передает председателю Конституционного Суда.

6. Председатель ЦИК вручает новоизбранному главе государства удостоверение Президента Украины. Удостоверение имеет форму книжечки, в которую вклеивается фотография и вносится информация о Президенте: его фамилия, имя, отчество и дата проведения выборов.

7. Председатель Конституционного суда передает новому главе государства официальные символы власти – булаву, печать и нагрудный знак.

8. Традиционно в конце церемонии Президент произносит инаугурационную речь, в которой обращается к украинскому народу.

9. На инаугурацию могут быть приглашены иностранные дипломаты, главы государств и другие гости, список которых председатель Верховной Рады согласовывает с новоизбранным Президентом и председателем Конституционного Суда.

10. Предыдущий президент может символически передать власть новоизбранному преемнику. В истории нашего государства было два таких случая: когда Леонид Кравчук встречал в должности Леонида Кучму и когда пришел к власти Виктор Ющенко.