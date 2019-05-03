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Более полусотни нацгвардейцев уложила в госпиталь таинственная болезнь: подробности ЧП
Медики пытаются определить продукт, который уложил в инфекционное отделение практически роту военнослужащих
Массовое отравление произошло во Львове. Там пострадали 57 бойцов Национальной гвардии, пишет from-ua.
Военнослужащие почувствовали резкое недомогание сразу после Пасхи. Срочников и контрактников немедленно госпитализировали в военный госпиталь. Все заболевшие имели характерные симптомы пищевого отравления.
Нацгвардейцы принимали пищу не только в столовой на территории своей части. Многие ели продукты, которые им привезли на праздник родственники.
«В часть приезжали родители, там и торты, и колбасы были, все было», – рассказал журналистам врач-инфекционист военного госпиталя Нацгвардии Михаил Венгрен.
По его словам, пока не удалось выяснить причину массового отравления военнослужащих. Возможно ситуацию прояснит лабораторное заключение, которое появится на днях.
Медики отмечают, что состояние пациентов удовлетворительное.
Военная прокуратура открыла уголовное производство по факту небрежного отношения к военной службе.
Теги: Донбасс, болезнь, госпиталь, нацгвардия
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