- Списки получивших паспорта РФ по упрощенной процедуре не секретны, – Юрий Гримчак22:02
- Самая тиражная газета США поддержала позицию Медведчука по русскому языку19:42
- Тепло и малооблачно: стал известен прогноз погоды на День Победы19:17
- Названа дата инаугурации президента Зеленского18:57
- Сенатор: «Скоро Климкин назовёт поражение Украины итогом Второй мировой войны»18:11
- Відсутність чіткої кадрової політики Зеленського загрожує приходом у владу ставлеників олігархів – експерт. ВИДЕО16:14
- .Законный банкрот. Что предусматривает новый кодекс?15:55
- Російська церква завдає удар у відповідь, — експерти15:39
- Идеология на этих выборах проиграла эмоциям - эксперты15:22
- Школы и детсады мечты: как в Украине создают креативное учебное пространство15:06
Идеология на этих выборах проиграла эмоциям - эксперты
Кампания Зеленского на самом деле продолжила тренд «Жить по-новому» - эксперты
Жесткое идеологическое позиционирование помешало Порошенко бороться за голоса - эксперты
Политтехнологи Порошенко из-за своих ошибок сузили его возможности конкуренции за электорат и даже подыграли Зеленскому, недооценив его как соперника. В то же время, системная работа штабов действующего президента на местах обеспечила его прохождение во второй тур и еще сыграет на выборах в ВРУ.
Об этом шла речь во время круглого стола «Штабная кухня: как сработали команды обоих кандидатов во втором туре?», организованного по инициативе ОО «Украинский Центр общественного развития» 24 апреля в пресс-центре информационного агентства «Украинские Новости».
По мнению политолога Ростислава Балабана, штаб Зеленского на этих выборах продолжил тренд «Жить по-новому», который на самом деле был задан еще в 90-х. При этом «слугу народа» недооценили как конкурента.
«У Порошенко считали основным оппонентом Юлию Тимошенко. А антикампании против Зеленского не было. Ему даже подыграли, чтобы выбить Тимошенко из игры. Между первым и вторым туром Порошенко продемонстрировал стрессоустойчивость и способность переформатироваться. Если бы кампания длилась в таком режиме весь год, он имел бы шансы победить», - считает Ростислав Балабан.
Руководитель политических программ Центра социальных технологий «Социополис» Ярослав Макитра отметил, что в штабе Зеленского лучше работали с эмоциями избирателей, противопоставляя радость - страху.
«Кампания Зеленского больше попала в общественный запрос уважения и справедливости. В кампании Порошенко с этим были проблемы: «или я, или Путин» - это был верх неуважения к гражданам», - считает эксперт.
Руководитель политико-правовых программ ОО «Украинский Центр общественного развития» Игорь Рейтерович отметил, что админресурс на этих выборах пытались использовать все основные кандидаты, поскольку глава государства в нынешних условиях не имеет на него монополии. Кроме того, отдельную скрипку играло руководство МВД, выступая на стороне оппозиции.
«Идеологическая кампания Порошенко была схожей с кампаниями 2004 и 2014 годов, поскольку ее делали те же люди. Но украинская политическая нация за последние 5 лет сделала серьезный шаг вперед, поэтому это не сработало. В то же время, успехом Порошенко является выход во второй тур, обеспеченный работой оргструктур на местах, активной агитацией. Динамика его рейтинга стала меняться, когда сам кандидат пошел к людям. Если бы такая коммуникация с избирателем была и перед первым туром, результат мог бы быть лучше», - подчеркнул политолог.
Парламентская кампания будет отличаться от президентской, а потому виртуальная партия, которая будет пытаться всем понравиться, не сможет быть успешной, - считает Валерий Дымов, директор Центра общественно-информационных технологий «Форум».
«На парламентских выборах именно идеология победит. Но без обеспечения людьми, которые ее смогут доносить, трудно будет обойтись. Поднимаются ставки тех специалистов, которые умеют работать с оргресурсом. Риск же команды Зеленского в том, что у нее очень пестрый электорат, в котором каждый рисовал свои надежды. Зеленский еще не взял кредит доверия, а перед ним уже счета, по которым надо платить. В частности, и от Медведчука с Путиным. Обратите внимание, что Путин не поздравил его с победой», - говорит эксперт.
Войдя во второй тур, Порошенко уже начал формировать свою парламентскую кампанию, - считает руководитель аналитического центра «Инполит» Сергей Быков.
«Заявление о проведении праймериз в обновленном БПП открывает путь к новому Избирательному кодексу. Если он будет принят, это даст возможность обновить команды партии на местах. И уже новые кадры могут обеспечить победу нового состава политсилы Порошенко на выборах в ВРУ», - предполагает эксперт.
По мнению Сергея Быкова, новоизбранному президенту Зеленскому следует создать условия, чтобы он сформировал силовой блок. Это станет лакмусом его политической компетентности. Вероятно, что свою должность в МВД сохранит Арсен Аваков, что ударит по имиджу президента Зеленского.
Теги: Донбасс, эмоции, выборы президента, идеология
- Фотособытия недели (5 - 11 марта). Весенняя перезагрузка
- «Приведи трех друзей»: Порошенко запустил новую предвыборную акцию
- "ЛДНР" должны выбирать президента Украины: заявление Захаровой на росТВ вызвало скандал
- Зеленский записал новое обращение и рассказал о требованиях Порошенко: «Делят людей»
- Запахло «фрекситом»: Ле Пен сделала громкое заявление
- Разрушая стереотипы: Рабинович идёт в президенты Украины
- «Вся Артема в следах от танков»: в Донецке готовятся к параду22:36
- Списки получивших паспорта РФ по упрощенной процедуре не секретны, – Юрий Гримчак22:02
- Члены НВФ «ЛНР» изъяли контрабандные сигареты из «ДНР» на рекордную сумму 21:22
- Дрон ООС обнаружил под Донецком странную позицию "ДНР" - враг долго не продержится20:57
- «Красивая, а толку теперь с нее никакого»: дончанин показал новые кадры «Донбасс Арены». ВИДЕО 18:49
- "Не исполнили свой долг в "Л/ДНР": Россия приготовила подлый "сюрприз" для получателей паспортов на Донбассе18:41
- В ОРДО рассказали, сколько человек подали заявления на получение паспорта РФ 17:48
- ВСУ нанесли удар и вышли на новые позиции в Луганской области – любой, кто приблизится, будет уничтожен17:32
- В «ДНР» за сутки произошло два убийства16:52
- Прифронтовая Марьинка попала под обстрел: повреждены 6 жилых домов 14:11
- «Вся Артема в следах от танков»: в Донецке готовятся к параду22:36
- Списки получивших паспорта РФ по упрощенной процедуре не секретны, – Юрий Гримчак22:02
- Лучше сидеть дома: астролог предупредил об опасностях первых дней мая21:41
- Члены НВФ «ЛНР» изъяли контрабандные сигареты из «ДНР» на рекордную сумму 21:22
- Дрон ООС обнаружил под Донецком странную позицию "ДНР" - враг долго не продержится20:57
- Ветеран АТО объяснил, почему Путин с полномасштабной войной не пойдет на Украину20:37
- Самая тиражная газета США поддержала позицию Медведчука по русскому языку19:42
- Тепло и малооблачно: стал известен прогноз погоды на День Победы19:17
- Названа дата инаугурации президента Зеленского18:57
- «Красивая, а толку теперь с нее никакого»: дончанин показал новые кадры «Донбасс Арены». ВИДЕО 18:49
- Лучше сидеть дома: астролог предупредил об опасностях первых дней мая21:41
- Ветеран АТО объяснил, почему Путин с полномасштабной войной не пойдет на Украину20:37
- Сенатор: «Скоро Климкин назовёт поражение Украины итогом Второй мировой войны»18:11
- Этим четырем знакам Зодиака хронически не везет в любви16:36
- .Законный банкрот. Что предусматривает новый кодекс?15:55
- Идеология на этих выборах проиграла эмоциям - эксперты15:22
- Школы и детсады мечты: как в Украине создают креативное учебное пространство15:06
- 10 фактов об инаугурации Президента Украины10:10
- «Это уже не шоу, а человеческие жизни»: соратник Москвы Бойко гневно высказался об обращении Зеленского к Путину09:48
- Астрологи составили любовный гороскоп на 3 мая08:56
- Не только паспорта: Путин готовит еще один подарок "республикам Донбасса" из-за позиции Зеленского
- «Как не стыдно?»: Порошенко набросился на украинца на глазах у толпы
- Зеленский придумал, как изменить коммунальные тарифы
- Сдал Порошенко с потрохами: у Зеленского шокировали новыми обвинениями президента
- В мае украинцев накроет адская жара
- Украинцев предупредили о возвращении Крыма: «В ближайшее время…»
- Названы три самых неряшливых знака Зодиака
- «В стороне ЖД началась войнушка»: дончане сообщают о мощных обстрелах на северо-западе города
- Зеленский определился с главой Администрации президента
- Под Мариуполем вооруженные люди напали на отдыхающих и угрожали убить безоружную женщину