Названа дата инаугурации президента Зеленского

03.05.2019 18:57

Проект постановления о проведении торжественного заседания Верховной Рады Украины, посвященного принесению присяги украинскому народу новоизбранным президентом Украины зарегистрирован сегодня, 3 мая. Об этом сообщает пресс-служба Верховной Рады, пишут Донецкие новости.

В документе обозначена дата такого заседания – 19 мая 2019 года.

Как следует из сообщения, этот проект постановления № 10270 зарегистрировал в парламенте внефракционный народный депутат Украины Сергей Мищенко.

В графе прохождения документа уточняется, что он подан на рассмотрение руководству.

Ранее сообщалось, что вице-спикер ВР Ирина Геращенко заявила, что Верховная Рада назначит дату инаугурации новоизбранного президента Украины Владимира Зеленского на следующей пленарной неделе, которая начнется 14 мая.