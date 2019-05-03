- Списки получивших паспорта РФ по упрощенной процедуре не секретны, – Юрий Гримчак22:02
- Самая тиражная газета США поддержала позицию Медведчука по русскому языку19:42
- Тепло и малооблачно: стал известен прогноз погоды на День Победы19:17
- Названа дата инаугурации президента Зеленского18:57
- Сенатор: «Скоро Климкин назовёт поражение Украины итогом Второй мировой войны»18:11
- Відсутність чіткої кадрової політики Зеленського загрожує приходом у владу ставлеників олігархів – експерт. ВИДЕО16:14
- .Законный банкрот. Что предусматривает новый кодекс?15:55
- Російська церква завдає удар у відповідь, — експерти15:39
- Идеология на этих выборах проиграла эмоциям - эксперты15:22
- Школы и детсады мечты: как в Украине создают креативное учебное пространство15:06
Російська церква завдає удар у відповідь, — експерти
Внесення до назви церков Московського патріархату слова «російська» може бути призупинене. Окружний адміністративний суд міста Києва розглянув заяву про забезпечення позову у справі про скасування наказу Міністерства культури України, відповідно до якого Київська митрополія Української православної церкви та низка релігійних організацій повинні внести зміни до своєї офіційної назви і подати відповідні зміни до свого статуту на реєстрацію до 26 квітня 2019 року. Як надалі розгортатиметься ситуація зі свободою совісті та виконанням рішень Верховної Ради і Міністерства культури, поки що не зрозуміло.
Експерт «Українського Центру суспільного розвитку» Юрій Подорожній називає таке рішення суду «реваншом».
«Зараз у країні відбувається судове свавілля. В період, коли влада передається від одного президента до іншого, суди ухвалюють резонансні рішення. Ніяк інакше, як словом ˮреваншˮ, охарактеризувати цю ситуацію не можна. Зрозуміло, що потужний удар, який отримали проросійські сили в гуманітарній сфері з появою в Україні автокефальної церкви, викликає протидію. Тому рішення окружного адмінсуду можна оцінювати однозначно: це виступ проти основ незалежності України», — говорить Юрій Подорожній.
Показовим називає це рішення й український релігієзнавець, голова Підкомітету з питань державної політики у сфері свободи совісті та релігійних організацій, народний депутат Віктор Єленський.
«Призупинено акт Міністерства культури, який ухвалено для виконання Закону ˮПро свободу совістіˮ. Його можна прирівняти до багатьох судових рішень, які призупиняють дію актів органів державної влади, потім їх поновлюють. Це дуже показове рішення, яке стоїть в одному ряду рішень щодо ˮПриватБанкуˮ, визнання неконституційними статті Закону про незаконне збагачення та багатьох інших», — стверджує Віктор Єленський.
За словами релігієзнавця, Московський патріархат наразі намагається максимально зберегти свій вплив.
«Парадоксальна позиція: Московський патріархат докладає надзвичайних зусиль, щоб не називатись Московським патріархатом та затушувати свою приналежність до Російської церкви, бо розуміє, що така приналежність дуже токсична для багатьох її парафіян», — каже релігієзнавець.
Водночас, на думку Віктора Єленського, це не зупинить перехід вірян з Московського патріархату до Православної церкви України, яка, попри все, і далі розвиватиметься та стане врешті об’єднувальним фактором як українського православ’я, так і суспільства загалом.
«До Автокефальної церкви дедалі більше буде приєднуватись парафій, бо це є церква, яка внесена в диптих (офіційний список Вселенської патріархії православних автокефальних та автономних церков, де вони стоять по честі, затверджений. – Ред. «Час.ua») і є однією із 15 загальновизнаних православних церков. А тому, з точки зору канонічного права, складається ненормальна ситуація, коли на території однієї держави існує канонічна церква, якою є Православна церква України, і водночас існує церква, що має юрисдикцію церкви іншої держави. З точки зору міжнародного права та Конституції існування Московського патріархату допустиме. Отже, тому і є потреба внести до назви УПЦ МП слово ˮросійськаˮ, аби окреслити її юридичний статус», — наголошує релігієзнавець.
Незабаром відбудеться інавгурація новообраного президента, і тому важливо розуміти, яким буде його ставлення до релігійних питань та збереження міжконфесійного миру в Україні. На думку народного депутата Єленського, говорити про це сьогодні зарано.
«Я не знаю про нового президента нічого. Не знаю, як він ставиться до питань свободи совісті. Не знаю, як він ставиться до облікових ставок НБУ. Ми нічого не знаємо про нового президента, які в пана Зеленського погляди. Тому не можу спрогнозувати нічого», — каже народний депутат.
Експерти сходяться в одному, що наразі є невизначеність у ставленні новобраного президента до свободи совісті в Україні, яке, з одного боку, загалом має важливе значення в державотворчому процесі та, з іншого, в гуманітарній політиці в наступні 5 років.
Теги: Донбасс, церковь, Московский Патриархат, ответ
- Что будет с УПЦ МП дальше?
- "Бог завещал уничтожать целые народы" - представитель РПЦ благословляет российскую агрессию
- Тымчук предупредил о коварном плане Кремля
- В Україні назвали несподівану причину любові віруючих до Московського патріархату
- Священники Московского патриархата с оружием описывают имущество УПЦ КП (ВИДЕО)
- Священник УПЦ Московского патриархата признался в сотрудничестве с боевиками и ФСБ РФ (ВИДЕО)
- «Вся Артема в следах от танков»: в Донецке готовятся к параду22:36
- Списки получивших паспорта РФ по упрощенной процедуре не секретны, – Юрий Гримчак22:02
- Члены НВФ «ЛНР» изъяли контрабандные сигареты из «ДНР» на рекордную сумму 21:22
- Дрон ООС обнаружил под Донецком странную позицию "ДНР" - враг долго не продержится20:57
- «Красивая, а толку теперь с нее никакого»: дончанин показал новые кадры «Донбасс Арены». ВИДЕО 18:49
- "Не исполнили свой долг в "Л/ДНР": Россия приготовила подлый "сюрприз" для получателей паспортов на Донбассе18:41
- В ОРДО рассказали, сколько человек подали заявления на получение паспорта РФ 17:48
- ВСУ нанесли удар и вышли на новые позиции в Луганской области – любой, кто приблизится, будет уничтожен17:32
- В «ДНР» за сутки произошло два убийства16:52
- Прифронтовая Марьинка попала под обстрел: повреждены 6 жилых домов 14:11
- «Вся Артема в следах от танков»: в Донецке готовятся к параду22:36
- Списки получивших паспорта РФ по упрощенной процедуре не секретны, – Юрий Гримчак22:02
- Лучше сидеть дома: астролог предупредил об опасностях первых дней мая21:41
- Члены НВФ «ЛНР» изъяли контрабандные сигареты из «ДНР» на рекордную сумму 21:22
- Дрон ООС обнаружил под Донецком странную позицию "ДНР" - враг долго не продержится20:57
- Ветеран АТО объяснил, почему Путин с полномасштабной войной не пойдет на Украину20:37
- Самая тиражная газета США поддержала позицию Медведчука по русскому языку19:42
- Тепло и малооблачно: стал известен прогноз погоды на День Победы19:17
- Названа дата инаугурации президента Зеленского18:57
- «Красивая, а толку теперь с нее никакого»: дончанин показал новые кадры «Донбасс Арены». ВИДЕО 18:49
- Лучше сидеть дома: астролог предупредил об опасностях первых дней мая21:41
- Ветеран АТО объяснил, почему Путин с полномасштабной войной не пойдет на Украину20:37
- Сенатор: «Скоро Климкин назовёт поражение Украины итогом Второй мировой войны»18:11
- Этим четырем знакам Зодиака хронически не везет в любви16:36
- .Законный банкрот. Что предусматривает новый кодекс?15:55
- Идеология на этих выборах проиграла эмоциям - эксперты15:22
- Школы и детсады мечты: как в Украине создают креативное учебное пространство15:06
- 10 фактов об инаугурации Президента Украины10:10
- «Это уже не шоу, а человеческие жизни»: соратник Москвы Бойко гневно высказался об обращении Зеленского к Путину09:48
- Астрологи составили любовный гороскоп на 3 мая08:56
- Не только паспорта: Путин готовит еще один подарок "республикам Донбасса" из-за позиции Зеленского
- «Как не стыдно?»: Порошенко набросился на украинца на глазах у толпы
- Зеленский придумал, как изменить коммунальные тарифы
- Сдал Порошенко с потрохами: у Зеленского шокировали новыми обвинениями президента
- В мае украинцев накроет адская жара
- Украинцев предупредили о возвращении Крыма: «В ближайшее время…»
- Названы три самых неряшливых знака Зодиака
- «В стороне ЖД началась войнушка»: дончане сообщают о мощных обстрелах на северо-западе города
- Зеленский определился с главой Администрации президента
- Под Мариуполем вооруженные люди напали на отдыхающих и угрожали убить безоружную женщину