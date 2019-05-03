Сепаратистка "Корса" с Донбасса получила паспорт России: Штефан "сдал" предательницу Украины

03.05.2019 14:51

Соратница боевиков получила гражданство страны-оккупанта нечестным путем.

Блогер и военнослужащий армии Украины Анатолий Штефан Штирлиц на своей странице в соцсети Facebook рассказал о предательнице Украины, экс-подполковнике милиции Ольге Качуре, которая с вторжением российской армии на украинскую территорию перешла на сторону боевиков, получила гражданство страны-оккупанта и поменяла имя и фамилию, передает "Диалог.UA".

При этом паспорт Российской Федерации захватчики ей не подарили, командир "артиллерийского реактивного дивизиона ДНР" получила его в обмен на крупную взятку. "Гвардии полковник" устраивала провокации ВСУ, обстреливала бойцов под видом "армии Украины". Террористы наносили белые полосы и вешали флаги Украины на свою технику, вели огонь с неоккупированных территорий.