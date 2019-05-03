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Школы и детсады мечты: как в Украине создают креативное учебное пространство
Компьютерные зоны, интерактивные доски и современные спортплощадки: 120 тысяч детей в Украине уже имеют возможность учиться в модернизированных школах и детсадах с новым оборудованием. Воплотить такие изменения удалось в рамках правительственной программы «Новое образовательное пространство» (НОП). Как она работает и чего достигли с ее помощью в регионах, узнавал Центр общественного мониторинга и контроля.
Четыре принципа для образовательного пространства
Для участия в программе отбираются прежде всего опорные учебные заведения, которые имеют возможность для подвоза учащихся из другой местности. В финансировании проекта, помимо государства, участвует местный бюджет. Также возможно привлечение грантовых средств. Собственно, в этом году правительство выделило на модернизацию оборудования начальной школы миллиард гривен – на эти деньги будут внедрять принципы нового образовательного пространства для первоклашек.
Обновляют школы по четырем принципам: энергоэффективность, безбарьерность, современное оборудование, мотивирующее пространство. Это означает, что учреждения прежде всего утепляют – об обучении в куртках речи идти не может. Также здания становятся доступными для людей с инвалидностью: появляются пандусы, лестничные подъемники и отдельные туалеты на каждом этаже. Для качественного и интересного обучения классы оборудуют мобильными партами и компьютерной техникой. А еще оформляют яркий фасад и креативный интерьер.
Школы, повышающие успеваемость
Пилотным проектом программы стала обычная сельская школа в Путровке Киевской области. Благодаря сказочному оформлению дети окрестили ее «Хогвартсом» – по названию школы волшебства из саги о Гарри Поттере. Кроме внешнего вида, изменилось в ней и оборудование: с помощью компьютеров здесь изучают, в частности, биологию, химию и физику. Воплотить этот проект в 2016 году удалось за счет как государственных, так и спонсорских средств.
«С тех пор на 30% сократились прогулы и существенно увеличилось количество детей», – рассказывает об успехах учебного заведения заместитель председателя Минрегиона Лев Парцхаладзе и добавляет, что средний рейтинговый балл учеников этой школы на ВНО составил 180,5 баллов из 200.
В селе Пескив на Ровенщине новое образовательное пространство создали в ранее аварийной школе. Теперь же ее называют «школой-радугой»: здание раскрашено в семь разных цветов. Оно имеет новенькую библиотеку, актовый и спортивный зал, столовую и игровую комнату для самых младших.
Чиновники убеждены: комфортные условия, яркий дизайн и интересные подходы к обучению увеличивают мотивацию школьников к получению знаний.
Новейшие технологии для образовательных учреждений
В ряде учреждений нового типа уже внедряют современные технологии для повышения комфорта учеников и учителей. В Бердянске в детском саду «Звездочка» и реабилитационном центре для детей установили систему вентиляции, которая проветривает помещение без открытия окон и без потери тепла зимой. Летом тем временем там будет прохладно. Также здесь теплый пол в группах, шкафы для одежды с системой просушки. А в реабилитационном центре внедрены новейшие интерактивные технологии, которые помогают развитию детей с особыми образовательными потребностями.
В Доброполье Донецкой области в недавно обновленной школе для 800 учеников установили не только энергоэффективные системы отопления, а также обустроили цифровые лаборатории, которые позволяют осуществлять виртуальные исследования.
Между тем Солонянская школа в Днепропетровской области после обновления может похвастаться портативной метеостанцией. Для детей с особыми потребностями здесь работает первый в Украине инклюзивного-ресурсный центр, а также ресурсная комната, интерактивный пол и комната лечебной физкультуры.
Окно возможностей
Чиновники отмечают, что децентрализация создает благоприятные условия для обновления школ и детсадов. Эффективное использование средств на местных уровнях позволило модернизировать уже 300 учебных заведений. Отзывы из регионов пока дают основания утверждать, что программа успешно реализуется на местах.
«Открытие нового заведения оказалось не просто праздником для села, а осуществлением заветной мечты, – делится впечатлениями после модернизации директор Сосонской школы в Винницкой области Людмила Кугай. – Теперь имеем школу, в которой все продумано до мелочей. Детей домой не отправишь. Не хотят уходить из школы».
На сегодня лидером по внедрению НОП является Днепропетровская область, где за последние 3,5 года обновили или построили с нуля 53 детских сада, а сейчас строится более 30 школ одновременно. Всего в этом году в правительстве планируют внедрить НОП в 105 учебных заведениях по всей Украине для повышения качества образования.
Теги: Украина, Донбасс, образование, школы, детские сады
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