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Тепло и малооблачно: стал известен прогноз погоды на День Победы

03.05.2019 19:17
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Тепло и малооблачно: стал известен прогноз погоды на День Победы

Синоптик Украинского гидрометцентра Владислав Билык спрогнозировал, что в нашей стране в День памяти и примирения и в День победы — 8-9 мая, будет "более-менее благоприятная погода".
В Украине 8-9 мая не ожидаются дожди, рассказал синоптик.
По словам собеседника, прогнозируется малооблачная погода, днем максимальная температура может составить +25 градусов.
"…температурные показатели +20...+22, на юге — до +25. Ночные температуры около +7...+10", — заявил эксперт.



Теги: Донбасс, День Победы, прогноз погоды
 
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