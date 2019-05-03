Тепло и малооблачно: стал известен прогноз погоды на День Победы

03.05.2019 19:17

Синоптик Украинского гидрометцентра Владислав Билык спрогнозировал, что в нашей стране в День памяти и примирения и в День победы — 8-9 мая, будет "более-менее благоприятная погода".

В Украине 8-9 мая не ожидаются дожди, рассказал синоптик.

По словам собеседника, прогнозируется малооблачная погода, днем максимальная температура может составить +25 градусов.

"…температурные показатели +20...+22, на юге — до +25. Ночные температуры около +7...+10", — заявил эксперт.