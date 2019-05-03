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Відсутність чіткої кадрової політики Зеленського загрожує приходом у владу ставлеників олігархів – експерт. ВИДЕО
Є ризик, що в разі перемоги Володимир Зеленський «делегуватиме» свої президентські функції так, як делегує право виступати в ЗМІ від його імені. За відсутності чіткої кадрової політики важливі призначення, які належать до компетенції президента, можуть заповнити своїми ставлениками кілька олігархів.
Таку думку в ефірі програми «Ехо України» з Матвієм Ганапольським на телеканалі «Прямий» висловив Ігор Рейтерович, керівник політико-правових програм ГО «Український Центр суспільного розвитку».
За його словами, той факт, що за кандидата в президенти постійно говорять інші спікери з його штабу або його радники, може свідчити про характер його політики в разі обрання главою держави.
«Згадується роман Віктора Пелєвіна «Generation П», в якому фігурував віртуальний президент, якого ніхто не бачив. І ми зараз маємо фактично віртуального кандидата, у якого є високі шанси очолити державу. Людина, яка вважає, що вона – плоть від плоті громадянського суспільства, чомусь не виконує найголовніші два його принципи – відкритість і прозорість», - підкреслив Ігор Рейтерович.
За словами політолога, великі побоювання викликає здатність Зеленського виконувати функції лідера держави особисто.
«Один із радників кандидата Сергій Лещенко казав, що Зеленський стане тим президентом, «який буде делегувати» функції. Як це розуміти? Президент роздаватиме свої повноваження іншим персонам, які від його імені здійснюватимуть президентські функції? Президент може делегувати частину повноважень секретарю ради Нацбезпеки, частину – міністру закордонних справ. Але ж є певні функції, які він має виконувати особисто. Скажімо, якщо зустріч відбувається у форматі перемовин очільників держав», - підкреслив Рейтерович.
Політолог прогнозує проблему кадрової політики недосвідченого політика в разі його обрання.
«Зараз мова чомусь іде лише про п’ятірку кадрів, яких Зеленський має представити. Насправді ж у компетенції президента – призначення близько 300 посадовців. Якщо ми від кандидата не можемо добитися імен цієї п’ятірки, то як же потім з’ясувати весь список? У мене є дві версії: або йому принесуть цей список, що не дуже добре, бо ми знаємо, які люди його принесуть, або ж цього списку взагалі не існує», - припускає експерт.
За його словами, на тлі непублічності Зеленського чутки про його зв’язок одразу з кількома олігархами набувають дедалі більшого розголосу.
«Чи зможе Володимир Зеленський набрати потрібну кількість людей, які будуть за професійними якостями відповідати посадам і «делегованим» функціям, - питання відкрите. Циркулює інформація про те, що він є ставлеником навіть не одного олігарха, а п’ятьох, які мають певні «квоти» і зможуть відповідно розставити своїх агентів впливу на посади. Звісно, це поки що чутки, але їх підігріває саме не публічність кандидата», - вважає експерт.
Президентська кампанія сильно вплине і на майбутню парламентську, переконаний він.
«Питання в тому, чи буде парламентська кампанія змістовною дискусією face to face, чи знову перетвориться на віртуальні ігри з розрахунком на емоційний, а не раціональний вибір. Україна не може дозволити собі обирати емоціями, тому що ми не маємо сильних і стабільних політичних інститутів, які утримують державну систему, незалежно від обраних персоналій», - підсумував Ігор Рейтерович.
Теги: Донбасс, Владимир Зеленский, угроза, власть, олигархи
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