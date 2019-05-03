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.Законный банкрот. Что предусматривает новый кодекс?
Украинцы, которые пострадали от экономического кризиса, наконец смогут избавиться от своих долгов. Решить проблему поможет Кодекс Украины по процедурам банкротства, который глава государства подписал в апреле. Отныне объявлять банкротство смогут не только юридические, но и физические лица. Что предусматривает механизм банкротства и какие возможности он предоставляет гражданам, выяснили наши эксперты.
От должника – к банкроту
Кодекс по процедурам банкротства, который депутаты приняли еще осенью прошлого года, позволяет физическому лицу объявить себя банкротом. При этом инициатива принадлежит именно должнику, а не кредиторам. Гражданин, имеющий долги, подает заявление об открытии производства в хозяйственный суд по месту жительства.
Чтобы избежать злоупотреблений и не позволить воспользоваться этой лазейкой недобросовестным заемщикам, законодательство оговаривает четкие требования к заявителю. Согласно закону, инициировать банкротство может лицо, кредитные долги которого составляют не менее 30 минимальных зарплат (с 1 января 2019 года эта сумма равна 125 190 грн), или которое прекратило платить более 50% по каждому из кредитов в течение двух месяцев. Также условием банкротства могут стать постановление в исполнительном производстве об отсутствии у должника имущества, которое можно взыскать для погашения кредитов, или другие обстоятельства, подтверждающие неплатежеспособность.
Вместе с заявлением должник должен подать в суд декларацию о доходах, а также всю информацию об имуществе, долгах и кредиторах, в частности об операциях с недвижимостью, ценными бумагами и т.п.
«Также необходимая информация о его (должника, – ред.) счетах, как в Украине, так и за рубежом – реквизиты и суммы, которые на них находятся. При этом придется приложить копию трудовой книжки, информацию о работодателях», – объясняет адвокат Богдан Шабаровский.
Закон запрещает инициировать банкротство лицам, которые уже объявляли себя банкротом в течение предыдущих 5 лет, указали недостоверную информацию в имущественной декларации, пытались избежать выплат по кредиту, привлекались к уголовной или административной ответственности за действия, связанные с неплатежеспособностью.
Реструктуризация долгов
Начиная дело о банкротстве, суд назначает арбитражного управляющего, который выступает посредником между должником и кредитором. Закон предусматривает два пути решения проблемы задолженности: через реструктуризацию долгов или же через продажу имущества должника, которого объявляют банкротом.
Реструктуризация означает рассрочку или изменение сроков выплат долгов, их «прощение», а также продажу части имущества должника. Законодательство не позволяет реструктурировать кредиты, полученные на отдых, развлечения, приобретение предметов роскоши, или долги, связанные с азартными играми. Так же не подлежат реструктуризации долги по алиментам.
Стоит заметить, что, согласно Кодексу, валютные кредиты конвертируются в гривну по курсу НБУ на момент открытия дела о неплатежеспособности.
Если кредитор и должник не договорились о реструктуризации, суд объявляет о банкротстве последнего.
«Если собрание кредиторов в течение 120 дней со дня открытия дела о неплатежеспособности не одобрит план реструктуризации должника, или примет решение о переходе к процедуре погашения требований, суд признает его банкротом», – комментирует юрист Александр Бирюков.
После этого начинается процедура погашения долгов, которая предусматривает продажу имущества должника, в том числе на электронных аукционах «ProZorro.Продажи». Эксперты обращают внимание, что Кодекс отменяет введенный в 2014 году мораторий на взыскание недвижимости у заемщиков, которые брали валютную ипотеку. Впрочем, успокаивают, что на продажу не может быть выставлено единственное жилье должника (квартира до 60 кв. м или дом до 120 кв. м). Также за долги не могут забрать средства на пенсионных счетах или в фондах социального страхования.
Жизнь после банкротства
По завершении процедуры банкротства все долги считаются погашенными или списанными, несмотря на то, хватило ли имущества заемщика для расчета с кредиторами. Любое начисление процентов или штрафов прекращается.
По закону, в течение трех лет банкрота нельзя считать лицом с безупречной деловой репутацией. Арбитражный управляющий может запретить банкроту заключать определенные сделки и даже выезжать за границу. В течение пяти лет банкрот должен письменно сообщать о своей неплатежеспособности, если хочет взять кредит, заключить договор займа, залога или поручительства. Кроме того, в течение пяти лет он не может повторно инициировать процедуру банкротства.
Эксперты приветствуют появление Кодекса по процедурам банкротства, обращая внимание как на выгоды для заемщиков, так и финансовых учреждений. Украинцы, которые пострадали от экономического кризиса 2008 и 2014 годов, получают шанс выйти из затруднительного положения. Четко прописанный механизм банкротства защищает должников от коллекторов и позволяет закрыть все кредитные обязательства. Стоит заметить, что закон предусматривает пятилетний переходный период с льготными условиями реструктуризации долгов.
По словам специалистов, хотя банки и могут потерять некоторые средства из-за списания части долгов, однако в целом это будет способствовать оздоровлению банковской системы. Таким образом, эффективное внедрение процедуры банкротства поможет укрепить украинскую экономику.
Кодекс вступит в силу через полгода после опубликования.
Теги: Украина, Донбасс, закон, банкротство
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