Гороскоп на 4 мая: Тельцам придется поработать, а Ракам лучше ничего не делать

04.05.2019 08:08

Только самые терпеливые и настойчивые смогут добиться желаемого в этот день. Хотите знать, что вас ждет 4 мая?

Эксперты "Апостроф.Лайм" уже ответили на этот вопрос. В нашем астрологическом прогнозе вы узнаете, кому будет проще добраться до цели, кто должен серьезно поработать, а кого ждут несбывшиеся желания и перемены в жизни.

Овен

Овнам будет проще всех достичь своих целей в этот период. Но не стоит полагаться только на удачу. Если будете лениться и пускать события по течению, рискуете уступить свое место под солнцем кому-то менее везучему, но более старательному.

Телец

Представителям этого знака нужно активно поработать. Дела, запланированные на этот день, очень важно завершить вовремя. Не позволяйте себе откладывать их в дальний ящик, это может принести вам немало проблем в будущем.

Близнецы

Близнецов могут сильно огорчить несбывшиеся желания. Вероятно, вам придется смириться с тем, что вы не можете получить то, чего хотите. Во всяком случае, прямо сейчас. Это принесет в вашу жизнь перемены, которые позже подарят вам новые яркие впечатления.

Рак

Ракам в этот день лучше не заниматься никакими серьезными делами. Развлечения, отдых, встречи с близкими людьми - вот, что вам необходимо. Откажитесь от задач, которые могут подождать, и просто поживите в свое удовольствие.

Лев

День будет не трудным, но и не слишком интересным. Возможно, вы будете немного завидовать своим знакомым, которые делятся впечатлениями о каких-то событиях. Ваша жизнь может показаться однообразной, но помните, что это только иллюзия.

Дева

В этот день вы особенно успешны в работе. Девы смогут не только сами закончить начатые дела, но и помочь окружающим. Также вы будете на вершине эмоциональной волны, в хорошем смысле этого слова. Ваше настроение поможет развеселить не только вас, но и близких.

Весы

Это хороший период для решения финансовых проблем. Посчитайте грядущие расходы и продумайте, как распределить все так, чтобы точно не остаться в проигрыше. В делах романтических не стоит никуда спешить. Ваша половина сама проявит инициативу.

Скорпион

Не стоит сейчас браться за слишком смелые деловые проекты. Вы можете засомневаться в себе в самый неподходящий момент, это повлечет за собой полный провал вашего плана. Лучше вернуться к этим задачам, когда вы вернете свою уверенность.

Стрелец

Развлечений будет мало, важных дел - много. Это вряд ли понравится кому-то из Стрельцов, но сейчас важно собраться и не позволять себе злиться. Если начнете срываться, будете переделывать все по несколько раз. Это только сильнее вас огорчит.

Козерог

Небольшое путешествие однозначно пойдет вам на пользу. Запланируйте поездку на ближайшее время, вам не помешает отвлечься и сменить обстановку. И поменьше думайте о работе, отвлекайтесь от дел, когда можете ими не заниматься.

Водолей

В развлечениях нужно знать меру. А вот в делах важно действовать альтруистично, не ожидая награды за свои труды. Звезды сами позаботятся о том, чтобы вы получили свои плоды. Не мешайте им действовать и просто делайте, что считаете нужным.

Рыбы

Для Рыб день будет самым обыкновенным и ровным. Не стоит ждать от него ярких впечатлений. Но помните, что вы всегда можете создать что-то запоминающееся своими руками. Если будет скучно, просто сделайте что-то новое, необычное и смелое.