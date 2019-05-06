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Как нужно правильно мыть руки
Ульяна Супрун напомнила, что через грязные руки передаются кишечные инфекции и грипп.
К Всемирному дню гигиены рук, и.о. министра здравоохранения Украины Ульяна Супрун на своей странице в Facebook напомнила, как важно мыть руки, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Телеграф.
"Мы часто касаемся своих глаз, носа и рта, не осознавая этого. Таким путем патогенные организмы с грязных рук могут попасть в организм, вызывая различные болезни", - говорится в сообщении.
И. о. министра добавила, что через грязные руки передаются кишечные инфекции и грипп. Микробы с грязных рук могут попасть в пищу и напитки. Также их можно перенести на другие предметы - поверхности мебели, перила, столешницы или игрушки, а затем перенести на руки другого человека.
Супрун отметила, что если касаться грязными руками лица - могут возникнуть проблемы с кожей.Наиболее универсальным и безопасным образом уберечься от бактерий - тщательно мыть руки.Супрун отмечает, что руки нужно тщательно мыть водой с мылом. Мытье рук просто водой без мыла и вытирания недостаточно эффективное. Мыло и его пенка помогают смыть грязь и микробы. А вот популярные антисептические спреи не устраняют грязь и могут вызвать резистентность некоторых бактерий.Супрун советует, когда обязательно мыть руки:
после возвращения с улицы домой;
до, во время и после приготовления пищи;
до и после ухода за больным;
после кашля, чихания, выдувание носа;
после посещения туалета;
после контакта с животными.
"Чистые руки защищают нас от болезней и уменьшают потребность в лечении антибиотиками. Мойте руки тщательно и будьте здоровы", - добавила и.о. министра.Всемирный день гигиены рук отмечают ежегодно 5 мая. Дата этого мероприятия выбирается не случайно: 5-й день 5-го месяца символизирует 5 пальцев на каждой руке человека. Поскольку руки являются одним из основных факторов риска распространения болезнетворных микроорганизмов, гигиена рук позволяет снизить уровень распространения инфекционных заболеваний.Всемирный день гигиены рук учрежден, чтобы напомнить о важности обработки рук для сохранения жизни и здоровья миллионов людей и подчеркнуть особую важность гигиены рук, как в области здравоохранения, так и в повседневной жизни.
Теги: Донбасс, здоровье, руки, мытье
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