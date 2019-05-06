Супрун рассказала об опасности антисептиков для рук

06.05.2019 15:30

5 мая отмечают Всемирный день гигиены рук, которая является очень важной для здоровья человека. Ведь путей распространения патогенов и микробов есть множество.



Так, популярные антисептические спреи не устраняют грязь и даже могут вызвать резистентность некоторых бактерий. Об этом написала исполняющая обязанности министра здравоохранения Ульяна Супрун в Facebook, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на 24 канал.



Она также дала несколько рекомендаций, связанных с гигиеной рук.



"Мы часто прикасаемся к глазам, носу и рту, не осознавая этого. Таким путем патогенные организмы с грязных рук могут попасть в организм и вызвать различные болезни. Например, через грязные руки передаются кишечные инфекции и грипп", – говорит Супрун.



К тому же, как заверила исполняющая обязанности министра здравоохранения, с грязных рук микробы могут попасть в пищу, напитки, другие предметы в доме, а если касаться грязными руками лица – могут возникнуть проблемы с кожей.



Супрун заявила, что наиболее универсальный и безопасный способ уберечься от микробов – тщательно мыть руки.



Как часто нужно мыть руки:



после возвращения с улицы домой;



до, во время и после приготовления пищи;



до и после ухода за больным;



после кашляния, чихания, высмаркивания носа;



после посещения туалета;



после контакта с животными.



"Несмотря на доступность современных методов дезинфекции, риски получения инфекции во время пребывания в медицинском учреждении остаются высокими и сегодня", – сказала Супрун.