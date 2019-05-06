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Супрун рассказала об опасности антисептиков для рук
5 мая отмечают Всемирный день гигиены рук, которая является очень важной для здоровья человека. Ведь путей распространения патогенов и микробов есть множество.
Так, популярные антисептические спреи не устраняют грязь и даже могут вызвать резистентность некоторых бактерий. Об этом написала исполняющая обязанности министра здравоохранения Ульяна Супрун в Facebook, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на 24 канал.
Она также дала несколько рекомендаций, связанных с гигиеной рук.
"Мы часто прикасаемся к глазам, носу и рту, не осознавая этого. Таким путем патогенные организмы с грязных рук могут попасть в организм и вызвать различные болезни. Например, через грязные руки передаются кишечные инфекции и грипп", – говорит Супрун.
К тому же, как заверила исполняющая обязанности министра здравоохранения, с грязных рук микробы могут попасть в пищу, напитки, другие предметы в доме, а если касаться грязными руками лица – могут возникнуть проблемы с кожей.
Супрун заявила, что наиболее универсальный и безопасный способ уберечься от микробов – тщательно мыть руки.
Как часто нужно мыть руки:
после возвращения с улицы домой;
до, во время и после приготовления пищи;
до и после ухода за больным;
после кашляния, чихания, высмаркивания носа;
после посещения туалета;
после контакта с животными.
"Несмотря на доступность современных методов дезинфекции, риски получения инфекции во время пребывания в медицинском учреждении остаются высокими и сегодня", – сказала Супрун.
Теги: Донбасс, вред, руки, антисептик
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