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Новый президент проведет ревизию законности деятельности Порошенко, - политолог
Владимир Зеленский будет придерживаться старой украинской традиции, и одним из первых его решений будет проведение ревизии законности деятельности Петра Порошенко. Как информирует replyua.net, такое заявление прозвучало от известного политолога Владимира Фесенко.
Он подчеркнул, что именно такого решения от будущего президента ждут его избиратели. «В первую очередь, речь идет о реакции на скандальные журналистские расследования, появившиеся в последний период перед уходом Петра Порошенко с поста. И это не только об «Укроборонпроме», но и о совсем недавнем скандале со снятием санкций с одного из главных налогоплательщиков непризнанного Приднестровья, Молдавского металлургического завода», - рассказал политолог. По его словам, санкции сняли после того, как к Порошенко обратился премьер-министр Молдовы. За это Павлу Филипу грозит уголовная ответственность. Если ответственность будет нести премьер Молдовы, также возникнет множество вопросов к Порошенко.
Фесенко напомнил, что пока еще действующий президент отреагировал на скандал с «Укроборонпромом» и уволил несколько людей. Не исключено, что в самые последние дни президентства Порошенко санкции будут возвращены против скандального завода. В этом случае риски для Порошенко будут снижены, считает эксперт, но в то же время он добавил, что избежать этих рисков уже практически невозможно.
Теги: Донбасс, Владимир Зеленский, ревизия, Порошенко
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