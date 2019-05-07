"Витамины" подешевеют, а "молочка" – нет: чего ждать от цен в мае

07.05.2019 12:23

В этом году ранние овощи появились на рынках на 10 дней раньше, чем в прошлом. При этом стоят они дешевле, чем рассчитывали покупатели. Сильнее всего украинцев порадовали ценами редис и капуста. А чего ожидать от цен на продовольствие в мае, "Сегодня" расспросили экспертов.

Руководительница департамента "Маркетинг-Аналитика" оптового рынка "Шувар" Татьяна Гетьман убеждена: "витамины" уже в мае потеряют в цене.

"Ранние овощи будут дешеветь. В мае как раз сильнее всего снижаются цены, потому что увеличивается предложение отечественной продукции. Пока по некоторым позициям присутствует импорт, но в мае почти весь импорт по ранней продукции вытеснит отечественное производство… К тому же в этом сезоне посадили больше ранних овощей, чем в предыдущие годы", – сказала она.

По мнению исполнительного директора Экономического дискуссионного клуба Олега Пендзина, сезонное удешевление "витаминов" в этом году сместится во времени.

"Сегодня в Украине цены выше, чем у близких соседей. И уже имеем импорт лука из Казахстана, свеклы – из Польши. Такая ситуация еще продолжится в мае. И все будет зависеть от курса. Если гривня укрепляется, то европейские цены для нас становятся дешевле… Такая ситуация продлится до середины июня, поскольку у нас поздняя весна. А с середины июня пойдут [на рынки] в большом объеме свежие овощи с открытого грунта, которые будут значительно дешевле", – сказал он.

Если учитывать сезонный фактор, то в мае должно дешеветь и молоко, однако снижение затрат на сырье не отражается на молочных продуктах, отмечают в Экономическом дискуссионном клубе.

"Молоко-сырье начнет дешеветь, начиная с того момента, когда животных будут выгонять на пашу. Это будет в средине – конце мая. Но ведь мы употребляем результат переработки молока, и, следовательно, снижение цены на молоко-сырье мы на конечном продукте практически не видим", – отметил Пендзин.

Цены на эту группу товаров в мае сохранятся, прогнозирует эксперт и допускает незначительный рост – до 1,5 % в месяц.

То же касается и цен на мясо, которые и так дотянулись до максимумов.

"Мясо достигло европейской цены, и даже уже выше, особенно курятина. Поэтому не думаю, что мясо буде расти в цене. Полагаю, мы увидим либо такие цены, как были, либо плюс-минус 1%", – прогнозирует эксперт.