В Украине ввели запрет на популярный антисептик

08.05.2019 10:00

Препарат применяют для дезинфекции.



Государственная служба Украины по лекарственным средствам и контролю за наркотиками установила постоянный запрет на одну серию препарата "Спирт Этиловый 96%", передает Хроника.инфо со ссылкой на 24 канал.



Речь идет о лекарственном средстве "Спирт этиловый 96%", раствор для наружного применения 96 % по 100 мл во флаконах стеклянных серии 040318. Производитель средства – ПрАО "Биолек", Украина.



Запрет установили из-за того, что серия 040318 не выпускалась производителем.



Препарат применяют для дезинфекции кожи рук.