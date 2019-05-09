Доктор Комаровский рассказал, что делать при укусе насекомых

09.05.2019 18:35

Как может отреагировать организм.



Реагируя на укусы насекомых, следует учитывать две возможных ситуации, передает Хроника.инфо со ссылкой на clutch.ua.



Об этом известный доктор-педиатр написал в своем Instagram.



1. Реакция организма - ответ на воздействие яда конкретного насекомого.



2. У человека имеет место аллергия, т.е. повышенная чувствительность к одному из компонентов яда конкретного насекомого. Во втором случае, помимо, так сказать, стандартной реакции, возможны разной степени тяжести аллергические местные и общие проявления, иногда чрезвычайно опасные, вплоть до анафилактического шока.



При отсутствии аллергии - ситуация вполне управляема, и не особенно опасна. Непосредственно после укуса - желательно к укушенному месту приложить что-нибудь холодное, в дальнейшем - противоаллергические мази, внутрь - кальция глюконат, можно противоаллергические (антигистаминные препараты). Заметим, что противоаллергические мази бывают на основе растительных препаратов (например «фладекс»), антигистаминных препаратов, наиболее типичный представитель - «фенистил-гель», и на основе кортикостеридных гормонов -гидрокортизоновая, преднизолоновая мази, более современные и эффективные -«адвантан», «элоком».



Отдыхая на природе, не забывай о безопасности



Что использовать - зависит от выраженности местной реакции. Если сильный отек, зуд - скорее всего гормональные мази, если, про укусы комаров, - так фенистил-гель более чем достаточно. Я прекрасно понимаю, что в цивилизованной стране это не вы должны решать, чем мазать и что давать, а врач, но прекрасно понимаю также, как «легко» найти доктора где-нибудь на дачном хуторе или в палаточном лагере на берегу моря - только поэтому и произношу название лекарств.