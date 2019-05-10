Ахметову выдали «черную метку»

10.05.2019 18:36

Михаил Подоляк в статье, опубликованной изданием Главред, отметил, что Ринат Ахметов уже получил «черную метку», поскольку является наиболее зловредным монополистом на украинском энергетическом рынке. При этом политтехнолог объяснил, что произошло это в ходе встречи Владимира Зеленского и еврокомиссара Йоханесса Гана, сообщает replyua.net.

По словам Михаила Подоляка, как только Петр Порошенко утратит свой «царский скипетр», с помощью которого он щедро одаривает «шальных попрошаек», все быстро начнут от него отдаляться. Единственным исключением здесь будет лишь Ринат Ахметов. Во-первых, он давно конфликтует с Игорем Коломойским. Во-вторых, Ахметов уже получил «черную метку», поскольку является наиболее зловредным монополистом на энергетическом рынке страны. Выдача этой самой «черной метки» состоялась в ходе недавней встречи Зеленского и Гана.

Между тем у Ахметова сейчас серьезные проблемы. Бизнесмен, постоянно оставаясь в тени, раз за разом ошибается со своими ставками. В качестве примера можно привести финансирование Олега Ляшко. Поэтому с большой долей вероятности можно предположить, что Ахметов станет «дойной коровой» для лиц из окружения Порошенко. Они пообещают бизнесмену «защиту интересов» и партнерство в политических проектах. При этом от Ахметова потребуют за все платить, и ни во что не вмешиваться.