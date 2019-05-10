"Путин готовит Зеленского для этого", - зачем РФ идет на риск, усиливая агрессию против Украины, - эксперт

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Избрание президента Украины Владимира Зеленского неслучайно повлекло за собой рост уровня агрессии со стороны России, так как Владимир Путин хочет иметь козырь на переговорах. Представитель Украины в Трехсторонней контактной минской группе Евгений Марчук рассказал о тактике Кремля и лично президента РФ Владимира Путина по новоизбранному президенту Владимиру Зеленскому, передает "Диалог.UA".
По его мнению, Москва намерено создает себе преимущество перед грядущими переговорами, сделав ряд стратегических выпадов против будущей власти в Киеве. "Путин до сегодняшнего дня не поздравил Зеленского, а на международно-дипломатическом уровне – это знак. Это значит непризнание. Это первый психологический фактор воздействия на Зеленского как на молодого президента. Второе – паспортизация ОРДЛО. Это – вызов. Уже не Порошенко будет заниматься решением этой проблемы, и как с этим быть. Этим уже будет Зеленский заниматься. Еще – эмбарго на поставку нефти в Украину с 1 июня, и с 1 января неизвестно, как будет с транзитом газа через Украину", – сказал Марчук. Иными словами, усиление давления Кремля на Украину и рост уровня агрессии после победы Зеленского на выборах - это не случайность, а тщательно подготовленный план.
Теги: Донбасс, Путин, Российская Федерация, агрессия, риск, Зеленский
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