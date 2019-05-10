Войны могло не быть: эксперт удивил заявлением о Турчинове и Донбассе

10.05.2019 21:00

Главной предпосылкой для войны на Донбассе стали события 2004 года, когда сепаратисты провели масштабный съезд в Северодонецке и в итоге остались безнаказанными.

Такое мнение высказал военный эксперт Игорь Козий, передает Обозреватель.

По его мнению, даже спустя много лет этим событиям надо дать правовую оценку.

"Северодонецкие сепаратисты провели съезд, было открыто дело. Если б это дело не было закрыто руководителем СБУ Турчиновым по непонятным причинам, войны могло не быть", – подчеркнул Козий.

"Надо понимать, что носитель этого конфликта формировался в Украине... Есть факты, что при администрации президента Кучмы руководитель СБУ Смешко открыл это дело. Потом его политическая карьера закончилась, он решил молчать об этом всю жизнь и только в мемуарах описывать. И после этого мы имеем вопрос к руководителю СБУ Турчинову, который, по словам Смешко, дело закрыл", – отметил он.

По словам эксперта, " этот вопрос требует правовой оценки, люди должны разобраться, что же реально произошло".

Как известно, съезд народных депутатов и депутатов местных советов в Северодонецке состоялся 28 ноября 2004 в противовес Оранжевой революции. В его работе, в частности, принимал участие Виктор Янукович с соратниками, а также российские дипломаты. Делегаты съезда угрожали создать т.н. "Юго-восточную украинскую автономную республику" в случае прихода к власти Виктора Ющенко.