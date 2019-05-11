Эксперт раскрыл неприятную правду о «российском угле» в Украине

11.05.2019 13:25

Украина никогда не зависела и не могла зависеть от российского угля. Об этом в эксклюзивном комментарии интернет-изданию Новости Украины – From-UA рассказал экономический эксперт Фонда общественной безопасности Юрий Гаврилечко.

Комментируя информацию о том, что с 1 июня 2019 года РФ планирует расширить санкции против Украины и ограничить экспорт угля, наш собеседник отмечает следующее: «От российского угля мы вообще никогда не зависели и не могли зависеть. А что касается речи Медведева, то прозвучало только его заявление - никакого решения правительства не было».

«Меняется порядок регистрации экспортных документов, кто вообще говорил об ограничении экспорта? Мало того, поскольку уголь Россия вообще не экспортирует в Украину никакого, даже теоретически, а сжиженный газ и нефть экспортирует, причем в денежном выражении почти на 2 млрд долларов в год, то очень хотелось бы услышать какие-то более-менее вразумительные разъяснения, в честь чего РФ лишит себя 2-миллиардного дохода?..», - добавляет эксперт.

«У нас не было российского угля. Был наш уголь, который благополучно поставлялся с неподконтрольных территорий. Он и сейчас оттуда поставляется, а нам благополучно рассказывали, что мы его где-то покупаем, причем по цене, определенной формулой «Роттердам плюс». Единственное, что в Украину физически входило когда-либо, это уголь из ЮАР. Возможно, что-то было из США, но в таких количествах, что это вообще здесь погоды не делает», - резюмировал Юрий Гаврилечко.