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Приняли жесткий запрет для водителей
Нововведения в дорожном движении вступят в силу уже с июля 2019 года.
Совсем скоро владельцы старых дизельных автомобилей столкнутся с жестким ограничением. Им запретили появляться на автобанах по решению суда.
Запрет будет действовать на части автомагистрали A40 на территории Северной Рейн-Вестфалия в Германии. Его ввели из-за экологических проблем: дизельные двигатели старого образца выбрасывают в атмосферу слишком много вредных веществ (до стандарта Евро-5 включительно). Министерство окружающей среды Северного Рейна-Вестфалии планирует обжаловать в апелляционном суде это решение. Однако, эксперты считают, что шансов на удовлетворение апелляции мало.
Стоит отметить, что ранее немецкие суды уже запретили устаревший дизельный транспорт во многих городах Германии. Больше всего таких решений приняли в центральных регионах страны. Местные жители и иностранцы, включая украинцев, которые решат покататься по Германии на дизельных автомобилях, не смогут проехать по некоторым дорогам.
Тем временем, недавно крупнейшие немецкие автопроизводители под давлением власти Германии согласились в полном объеме платить за переоборудование автомобилей с дизельными двигателями по стандарту Евро-5 до Евро-6. Модернизация для каждой машины стоит примерно 3 000 евро.
А в Амстердаме, Голландия, местные власти объявили о полном запрете на въезд в столицу автомобилям, работающим не только на дизельном топливе, но и на бензине. Ограничения начнут действовать с 2030 года. Принятая властями программа подразумевает плавный переход к запрету. Уже с 2020 года въезд в город запретят автомобилям на дизельном топливе старше 15 лет, с 2022 года в центр не смогут въезжать автобусы, с 2025 года этот запрет распространится на скутеры и мотоциклы. Вдобавок, амстердамское правительство анонсировало ряд программ, которые будут мотивировать горожан переходить на электрокары. В частности, водителям обещают льготы при оплате парковки и бесплатные зарядные станции каждому покупателю такого автомобиля.
Источник : https://politeka
Теги: Донбасс, водитель, запрет, дизельное топливо
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